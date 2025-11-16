天氣》冷空氣「逼近冷氣團等級」 今越晚越濕冷 這2天剩12度

東北季風今天（17日）起增強，是入秋以來最強一波冷空氣，今天入夜後就會開始降溫，氣象專家吳德榮表示，周三、四（19、20日）苗栗以北清晨低溫僅剩12度；氣象粉專「台灣颱風論壇」也指出，這波冷空氣威力逼近冷氣團等級，北部較為濕冷，中南部日夜溫差會超過10度，提醒民眾注意天氣變化。

氣象署表示，受東北季風影響，北台灣今天越晚越涼，桃園以北氣溫入夜後降至19度，其他地區也只有20度，且今天越晚雨勢越明顯，台中以北、台東、花蓮及恆春半島都有零星降雨。

吳德榮在氣象推廣基金會專欄撰文指出，最新模式模擬顯示，明天迎風面水氣偏多，北部、東部都有局部降雨，雖然周三、四水氣漸緩，但迎風面仍有短暫雨勢，且是這波冷空氣威力最強的時刻，苗栗以北清晨低溫只剩12度，周五（21日）起東北季風慢慢減弱，溫度將逐漸回升；氣象署提醒，下周一（24日）又有一波東北季風增強，北部、東部會再度轉為濕冷的天氣。

台灣颱風論壇提醒，這波冷空氣威力接近冷氣團等級，低溫僅15、16度，北台灣因為下雨的關係感受較為濕冷，中、南部雖然可以維持晴朗的好天氣，但這也代表日夜溫差會很大，單日溫差會超過10度，提醒民眾外出攜帶衣物、雨具備用，避免受寒。

