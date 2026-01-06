天氣一冷，心臟就容易出事？心臟科醫師提醒：這不是迷思

▲麻豆新樓醫院蘇柏學醫師提及，臨床上常見的發作時機，往往發生在清晨剛起床、外出突然吹到冷風，或洗澡時水溫偏低的情況下。

【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】入冬後氣溫明顯下降，急診室裡心肌梗塞的病人常常跟著變多。許多民眾會疑惑，明明只是天氣變冷，為什麼心臟病卻特別容易在這個時候發作？心臟科醫師蘇柏學表示，這並不是巧合，而是身體在低溫環境下產生的一連串生理反應，讓心臟承受更大的負擔。

當天氣變冷時，人體為了維持體溫，血管會自然收縮，這會讓血壓上升，心臟必須更用力才能把血液送到全身。對於原本就有高血壓、糖尿病或血管硬化的人來說，這樣的變化等於讓心臟在短時間內「加班工作」。此外，低溫也會讓血液變得較為濃稠，血流速度變慢，如果冠狀動脈裡本來就有動脈硬化斑塊，就更容易形成血栓，一旦血管突然被堵住，便可能引發心肌梗塞。

廣告 廣告

麻豆新樓醫院蘇柏學醫師提及，臨床上常見的發作時機，往往發生在清晨剛起床、外出突然吹到冷風，或洗澡時水溫偏低的情況下。這些看似日常的小事，對心臟而言卻可能是強烈刺激，成為誘發心臟事件的關鍵。許多患者事後回想，發作前並沒有劇烈活動，只是忽略了天氣帶來的影響。

值得注意的是，心肌梗塞並非老年人的專利。近年來，五十歲以下甚至四十多歲的患者逐漸增加，特別是有抽菸習慣、作息不規律、長期熬夜或工作壓力大的人，在寒冷天氣下風險更高。蘇柏學醫師提醒，這些族群往往自覺年輕，容易低估心臟警訊，反而延誤就醫時機。

在寒冷季節中，保護心臟的關鍵在於細節。出門時注意保暖，尤其避免冷風直接吹向胸口；早上起床不要太急，讓身體慢慢適應溫度變化；洗臉、洗澡時避免水溫過低；慢性病患者務必規律服藥並追蹤控制狀況。這些看似平凡的生活習慣，其實都是降低心肌梗塞風險的重要環節。

若在天氣寒冷時出現持續性的胸悶、胸痛、呼吸困難，或合併冒冷汗、噁心、左手或下巴痠痛等症狀，蘇柏學醫師強調，切勿自行忍耐或等待症狀緩解，應盡快就醫或尋求急救協助。對心肌梗塞而言，治療的時間越早，心臟受損就越少。

許多心臟事件其實是可以預防的。天氣變冷時，多一分警覺、多照顧自己的身體，不只是為了自己，也是為了家人。冬天來臨，心臟更需要被好好對待。