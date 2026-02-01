天氣》北台灣低溫13度！周五冷氣團變天又轉冷 一周天氣4變化

由於大陸冷氣團持續影響，明（2）日基隆北海岸、大台北山區及東北部地區有短暫雨，桃園以北、花東地區、恆春半島及中部山區有局部短暫雨，新竹以南地區局部短暫雨轉多雲，各地早晚偏涼冷，中部以北及宜蘭低溫約13至15度。氣象署表示，周五（6日）入夜後有鋒面通過、另一大陸冷氣團南下，北部、東半部轉短暫雨，中部以北、東北部及東部天氣明顯轉冷，其他地區早晚亦冷。

氣象署指出，明天基隆北海岸、大台北山區及東北部地區有短暫雨，桃園以北、花東地區、恆春半島及中部山區有局部短暫雨，新竹以南地區一早有局部短暫雨，逐漸轉變為多雲；溫度方面，各地早晚偏涼冷，中部以北及宜蘭低溫約13至15度，南部及花東低溫約15至17度，北部、宜蘭白天高溫約16、17度，感受偏涼，中部、花東約19至23度，南部約23至25度。

氣象署說明，周二清晨（3日）大陸冷氣團影響，東半部地區有局部短暫雨，基隆北海岸、恆春半島及大台北山區有零星短暫雨，北部、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚偏冷，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升；周三至周五白天（4日至6日）各地大多多雲到晴，台東地區及恆春半島有零星短暫雨，中南部日夜溫差大。

周五晚起至周六（6日至7日）鋒面通過及另一大陸冷氣團南下，基隆北海岸、桃園以北、宜蘭地區有短暫雨，竹苗、花東地區及恆春半島亦有局部短暫雨，中部以北、東北部及東部天氣明顯轉冷，其他地區早晚亦冷；下周日（8日）水氣減少、大陸冷氣團影響，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

