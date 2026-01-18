天氣》北台灣整周濕冷！強冷氣團急凍連三天 一周天氣3變化

由於東北季風增強，明（19）日北部、東半部地區及恆春半島降雨機率增加，尤其桃園以北及宜蘭地區有局部短暫雨，入夜後雨勢擴大，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有廣泛持續的降雨，並有局部大雨，各地早晚較涼，入夜後強烈大陸冷氣團南下。氣象署表示，周三至周五（21日至23日）是這波強烈大陸冷氣團最為寒冷時刻，「北東尤其濕冷」，周三、周四清晨北宜2000公尺以上、中部花蓮3000公尺以上山區留意結冰、局部降雪。

氣象署指出，明天北部、東半部地區及恆春半島降雨機率增加，尤其桃園以北及宜蘭地區有局部短暫雨，入夜後雨勢擴大，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有廣泛持續的降雨，並有局部大雨；溫度方面，各地早晚較涼，低溫約15到17度，白天溫暖舒適，北部、宜蘭高溫21至22度，中南部、花東約25至28度，入夜後強烈大陸冷氣團南下，北部、宜蘭氣溫進一步下降。

氣象署說明，周二（20日）強烈大陸冷氣團南下，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有雨並有局部大雨，新竹以北地區有短暫雨，苗栗、花東地區及恆春半島有零星短暫雨，中部以北及宜蘭天氣轉冷，其他地區早晚亦冷；周三強烈大陸冷氣團影響，基隆北海岸、大北山區及宜蘭地區有雨，並有局部較大雨勢，桃園以北地區有短暫雨，花蓮地區有局部短暫雨，竹苗、中部山區、台東地區及恆春半島有零星短暫雨，中部以北及宜蘭天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷。

周四、周五（22日、23日）強烈大陸冷氣團影響，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有短暫雨，花東地區及恆春半島有局部短暫雨，桃園以北地區及竹苗、中部山區有零星短暫雨，中部以北及宜蘭天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷；周六、下周日（24日、25日）強烈大陸冷氣團減弱，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，各地早晚天氣偏冷，白天氣溫稍回升。

