天氣》北部轉濕涼！下波低溫挑戰「冷氣團等級」 一周天氣3變化

由於東北季風增強，明（8）日基隆北海岸、大台北及宜蘭地區有陣雨，並有局部大雨，桃竹及花蓮地區有局部短暫雨，台東及恆春半島也有零星短暫雨，北部及宜蘭天氣稍轉涼，各地早晚低溫約16至19度，局部地區溫度會再更低。氣象署表示，下一波較明顯的東北季風預計下周日（14日）抵達，各地將有感降溫，不過是否達冷氣團等級仍待觀察。

氣象署指出，明天基隆北海岸、大台北及宜蘭地區有陣雨，並有局部大雨，桃竹及花蓮地區有局部短暫雨，台東及恆春半島也有零星短暫雨，苗栗以南地區為多雲到晴；溫度方面，北部及宜蘭天氣稍轉涼，白天高溫約21至23度，中南部及花東高溫約25至29度，各地早晚低溫約16至19度，局部地區溫度會再更低一些。

氣象署說明，周二（9日）東北季風影響，迎風面桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部降雨，其中基隆北海岸、大台北及宜蘭降雨機率較高，並有局部大雨，北台灣及宜蘭偏涼，其他地區早晚亦涼；周三（10日）東北季風減弱、水氣減少，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，各地氣溫回升，日夜溫差大。

周四、周五（11日、12日）迎風面水氣稍增，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭及花蓮地區有局部短暫雨，桃園以北、台東地區及恆春半島有零星短暫雨，北部及宜蘭高溫稍降；周六（13日）東北季風再增強，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，北部及宜蘭天氣稍轉涼。

