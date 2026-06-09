天氣》午後雨勢暫緩！周五起豪雨再轟「3縣市紫爆」 轉晴時間曝

明天（10日）受滯留鋒面及西南風影響，仍有短延時強降雨；中南部地區及東部、東南部山區有不定時陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，不過下半天起隨著鋒面逐漸南移，各地降雨將稍微趨緩。氣象署表示，周五（12日）到下周二（16日）西半部地區及東半部山區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨或短延時豪雨發生的機率。從氣象署降雨趨勢可以看到，周五起彰化、南投、雲林三地呈雨量較高的紫色。

明中南部地區及東部、東南部山區有不定時陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，山區累積雨量仍可能達到豪雨等級以上，低窪地區應慎防積淹水現象，其他地區亦有短暫陣雨或雷雨；明下半天起隨著鋒面逐漸南移，各地降雨將稍微趨緩；氣溫方面，預測台灣北部及東半部高溫約25至29度，中南部約30度左右；各地低溫約23至25度。

廣告 廣告

氣象署預報，周四（11日）鋒面移至巴士海峽，中南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。

周五到下周二滯留鋒面及西南風影響，西半部地區及東半部山區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨或短延時豪雨發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。下周三（17日）到下周五（19日）鋒面逐漸遠離，環境為西南風，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

更多中時新聞網報導

法網》一生抗糖尿病 小祖維瑞夫圓大滿貫夢

李成種秀暖男風範 難忘曾在台搭救護車

全台190萬人使用 濫用安眠藥 健保擬不給付