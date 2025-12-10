天氣》午後雨區擴大又降溫！周六冷氣團報到 入夜急凍連3天

由於東北季風較弱，明（11）日上午基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，下午東北季風稍增強、迎風面水氣增多，北部、東北部及東部地區將轉局部短暫雨，北部及東北部轉涼，各地低溫約16至20度。氣象署表示，周六晚至下周一（13日至15日）東北季風再增強或大陸冷氣團南下，各地天氣偏冷，局部空曠地區或近山區平地溫度可能更低。

氣象署指出，明天上午僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，下午起北部、東北部及東部地區將轉為有局部短暫雨，其他地區多雲到晴；溫度方面，北部及東北部轉涼，各地低溫約16至20度，北部及東半部白天高溫約24至26度，中南部可達27至29度，因輻射冷卻作用日夜溫差大。

氣象署說明，周五（12日）水氣偏多，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有雨，並有局部大雨，桃園以北、東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，周六白天桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其中基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部較大雨勢；東北季風影響，北部、東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼。

周六晚至下周一東北季風再增強或大陸冷氣團南下，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，下周日中部以北山區亦有零星短暫雨，各地天氣偏冷；下周二（16日）水氣減少、大陸冷氣團稍減弱，東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，白天起各地氣溫逐漸回升，北部及東北部地區天氣較涼，新竹以南日夜溫差大；下周三（17日）東北季風稍增強，基隆北海岸、東半部地區及大台北山區、恆春半島有零星短暫雨。

