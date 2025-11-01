天氣》又濕又涼 今低溫18度 海鷗颱風後面還有一顆
東北季風左右了本周天氣，低溫不到20度，又濕又涼。今桃園及花蓮以北有短暫雨，山區降雨擴大至南投以北，北部、東部天氣偏涼，清晨低溫約18度；其他地區多雲時晴，中南部高溫可逾30度。海鷗颱風昨晚形成，對台灣無影響。
北台灣濕涼 今低溫再跌破20度
這波由東北季風主導的天氣，不僅拉低氣溫，也帶來水氣。氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文，今桃園以北、宜蘭、花蓮地區及南投以北山區，都有局部短暫雨，下半天雨勢趨緩。
中南部白天熱早晚涼，各地氣溫：北部18至25度、中部20至31度、南部21至33度、東部19至29度。
最新模式模擬，未來兩天天氣和今天差不多。周三起至周六又一波東北季風，北部及宜花再度轉為局部雨，不過後期水氣減少，僅北海岸、東半部偶有局部短暫雨機率。北部氣溫可望於周四回升，中南部白天熱、早晚涼。
不要以為沒事了 11月颱還有一顆
至於昨晚生成的海鷗颱風，中央氣象署指出，它未來將朝菲律賓中部移動，雖有共伴效應，但整體偏弱，對台灣也無直接影響。
反而是海鷗後面還有一個低壓，會在關島附近海域發展。部分氣象粉專陸續PO文，認為這一個低壓必須嚴密關注（如成颱將為鳳凰颱風）。吳德榮提醒，各國模式針對這顆低壓的模擬仍不一致，不確定性大，應持續觀察。
