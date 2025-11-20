天氣》各地早晚涼剩17度！周末回溫小空檔 下周東北風又發威

由於東北季風持續影響，明（21）日基隆北海岸、宜花地區及大台北山區有局部短暫雨，桃園以北、台東地區、恆春半島及新竹以南山區有零星飄雨，早晚感受涼冷，各地清晨低溫約17度至19度，局部溫度更低。氣象署表示，下周二至下周四（25至27日）中部以北及宜蘭低溫16～18度，南部及花東18～20度，北部及宜花白天高溫22～24度，中南部及台東26～29度。

氣象署指出，明天迎風面基隆北海岸、宜花地區及大台北山區有局部短暫雨，桃園以北、台東地區、恆春半島及新竹以南山區有零星飄雨，其他地區雲量偏多；溫度方面，冷空氣逐漸減弱、早晚感受涼冷，各地清晨低溫約17至19度，局部溫度更低，北部及宜蘭白天高溫約22度、23度，花東約24、25度，中南部約26度、27度，感受舒適。

廣告 廣告

氣象署說明，周六、下周日（22日、23日）東北季風逐漸減弱，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部短暫雨，東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，各地氣溫逐漸回升，早晚天氣仍涼，中南部日夜溫差較大；下周一（24日）東北季風增強，迎風面桃園以北及東半部、恆春半島降雨機率增加，尤其基隆北海岸、東北部地區及大台北山區雨勢較持續，晚起北部地區轉有局部短暫雨，北部及宜蘭天氣逐漸轉涼，其他地區早晚亦涼。

下周二基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，桃園以北地區及恆春半島有零星短暫雨，下周三、下周四桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨；下周二至下周四北部及宜蘭天氣較涼，其他地區早晚亦涼。

更多中時新聞網報導

百慕達錦標賽》一件毛衣闖天涯 申克奪PGA首冠

裴斗娜來台 驚喜被麵店老闆認出

剝牡蠣殼自動化 老人家喊麥相害