天氣》周三大雨轟3地！入夜急降溫下探15度 最冷時間曝

明（3）日東北季風增強，基隆北海岸、大台北及宜蘭地區易有雨，降雨機率高，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園、新竹、東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，中部以北及東北部、東部明顯轉涼，入夜後各地溫度進一步下降，中部以北低溫約15、16度。氣象署表示，東北風持續影響到周五（5日），西半部及宜蘭低溫約在14~18度。

氣象署預報，明天（3日）基隆北海岸、大台北及宜蘭地區易有雨，降雨機率高，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園、新竹、東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，苗栗及中南部山區亦有零星短暫雨，外出請攜帶雨具備用，中南部地區雲量亦增多。

溫度方面，中部以北及東北部、東部明顯轉涼，北台灣高溫約20、21度，整日感受偏涼，中部及花東高溫約23、24度，南部高溫約24至26度，入夜後各地溫度進一步下降，中部以北低溫約15、16度，南部及花東低溫約18、19度，局部空曠地區及近山區平地溫度會再更低一些。

氣象署稱，周四、周五（4日、5日）東北季風持續影響，北部、宜花地區天氣較涼，其他地區早晚亦涼；這2天水氣稍減，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭有局部短暫雨，桃園以北、東部、東南部地區及恆春半島亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；低溫預測，西半部及宜蘭14~18度，花東及澎湖18~20度，金門13~14度，馬祖12~14度。

周六、下周日（6日、7日）東北季風稍減弱，各地氣溫逐漸回升，早晚仍較涼，中南部日夜溫差大；水氣進一步減少，各地大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨。

下周一（8日）東北季風再增強，下周二（9日）東北季風影響，北部及東北部天氣稍轉涼，其他地區早晚亦涼；迎風面水氣增加，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

