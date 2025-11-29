天氣》周二入夜後急凍 低溫探14度 一路冷到周末

今天（30日）東北季風稍微減弱，白天高溫上看28度，中央氣象署表示，明天（12月1日）水氣增加，周二（2日）入夜後東北季風開始增強，北部、中部及東北部地區低溫下探14度；氣象專家林得恩提醒，周三至周六（3至6日）降溫顯著，水氣則是先濕後乾，提醒民眾做好保暖，外出攜帶雨具備用。

氣象署表示，今天白天稍微回暖，各地高溫在24至28度之間，清晨受輻射冷卻影響，新竹至嘉義空曠地區低溫僅13度，其他地區約16至20度，日夜溫差明顯；降雨部分，今天水氣稍增、雲量變多，基隆北海岸、東半部及恆春半島有局部短暫雨，其他地區也有零星短暫雨。

氣象署指出，明天有中層雲系通過，水氣會再增加，白天中部以北各地區、南部山區都會有零星降雨，入夜後水氣稍微減緩，但桃園以北、宜蘭等地仍有局部短暫雨勢，各地低溫約18度；周二入夜後東北季風增強，至周四（4日）為止北部、東北部天氣較涼，低溫下探14度；周五（5日）起東北季風逐漸減弱，各地低溫回升到15至19度。

林得恩說，周三至周六會有一波顯著降溫，中部以北、宜蘭等地低溫下探14度，南部、花東、澎湖沿海空曠地區也只剩16度，金門、馬祖地區低溫更只有11度，溫度距平預測圖顯示，下波冷空氣威力最強的時間段為周四入夜至周五清晨。

林得恩提醒，下波冷空氣影響時間會很長，從濕冷轉為乾冷，請民眾備好防寒衣物，外出適時增添衣物、做好保暖。

