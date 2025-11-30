天氣》周二入夜東北風發威！北部低溫剩16度 一周天氣曝光

由於東北風增強，明（12月1日）日桃園以北及宜蘭地區有局部短暫雨，花東地區及中南部山區有零星短暫雨，清晨新竹以南地區有零星降雨，各地夜晚清晨偏涼。氣象署表示，周二晚至周三（2日、3日）東北季風增強，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中部山區亦有零星短暫雨，北部及宜蘭天氣明顯轉涼，其他地區亦轉涼。

氣象署指出，明天桃園以北及宜蘭地區有局部短暫雨，花東地區及中南部山區有零星短暫雨，清晨新竹以南地區有零星降雨；溫度方面，各地夜晚清晨偏涼，低溫約18至22度，白天高溫約26至29度，日夜溫差大。

氣象署說明，周二迎風面桃園以北及宜蘭地區有局部短暫雨，花東地區及中南部山區也有零星下雨，其他地區為多雲到晴，周二晚起至周三東北季風增強，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中部山區亦有零星短暫雨，北部及宜蘭天氣明顯轉涼，其他地區亦轉涼。

周四至下周日（4日至7日）水氣稍減、東北季風持續影響，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；周四、周五（4日、5日）北部、宜花地區天氣較涼，其他地區早晚亦涼，周六、下周日（6日、7日）各地氣溫逐漸回升，早晚仍較涼。

