天氣》周二起「斷崖式降溫」 低溫探14度 連凍4天

今天東北季風減弱，各地除清晨偏涼外，白天高溫可達27至30度，水氣也明顯減少，不過明（24日）傍晚東北季風將再度增強，北部轉涼有雨，至周五（28日）為止東北季風持續籠罩，各地低溫只剩下14度；氣象專家林得恩提醒，下一波冷空氣的威力有感，周二（25日）起將會「斷崖式降溫」，低溫僅剩14度，南部也會跌破20度。

氣象署表示，今天東北季風減弱，各地清晨低溫僅16至20度，白天高溫更會回到27至30度，水氣也會明顯減少，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大台北山區有零星短暫雨。

廣告 廣告

氣象署指出，明天傍晚東北季風開始增強，北部、宜蘭轉涼有雨，至周五（28日）為止東北季風持續籠罩，各地低溫只剩下14度，這波冷空氣要一直到周六（29日）才會趨緩。

林得恩表示，雖然今天全台都是好天氣，但卻無法持續太久，周二（25日）起全台會「斷崖式降溫」，北部、東北部大致上呈現先濕後乾的天氣型態，南部低溫也會降到20度以下，提醒民眾注意劇烈溫度變化。

氣象專家吳德榮在氣象推廣基金會專欄撰文提醒，最新各國模式模擬顯示，本周南海會出現熱帶擾動發展，不過目前均顯示會偏西進行，對台灣不會造成影響。

更多中時新聞網報導

AI揪糖友腎病變 腸道菌是關鍵

鍾瑶出書 揭乳房手術、私密愛情故事

高雄2車站招商不利 淪蚊子館