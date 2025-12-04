天氣》周五3地雨勢持續！早晚低溫僅16度 周末陽光露臉

明（5）日受東北季風影響，主要在基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區降雨較持續；氣溫方面，各地早晚低溫普遍為16至18度，局部空曠地區及近山區平地溫度會再更低一些。氣象署表示，周六、下周日（6日、7日）東北季風稍減弱，各地氣溫逐漸回升，下周一（8日）東北季風增強，下周二（9日）東北季風影響，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨。

明天持續受東北季風影響，桃園以北、東半部地區及恆春半島雲量較多，偶有零星降雨，主要在基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區降雨較持續，為陰雨的天氣，而其他地區為多雲到晴、可見陽光；氣溫方面，各地早晚低溫普遍為16至18度，局部空曠地區及近山區平地溫度會再更低一些，而白天北部及宜花高溫為20、21度，中南部及台東高溫則為24至26度。

氣象署預報，周六、下周日東北季風稍減弱，各地氣溫逐漸回升，早晚仍較涼，中南部日夜溫差大；水氣進一步減少，各地大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

下周一東北季風增強，下周二東北季風影響，此波冷空氣較弱，北台灣天氣稍轉涼，其他地區早晚亦涼；迎風面水氣增加，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，且降雨機率高，而其他地區天氣影響不大，仍為多雲到晴。低溫預測，各地15~20度。

下周三、下周四（10日、11日）東北季風減弱，各地氣溫回升，水氣亦減少，各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

