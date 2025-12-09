天氣》周六晚起低溫溜滑梯「3天恐降雪」！雨彈炸北台灣濕又冷

明（10）日東北季風減弱，但在基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。氣象署表示，周五（12日）到周六（13日）白天東北季風影響，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區降雨有局部較大雨勢，周六晚起東北季風再增強或大陸冷氣團南下，下周日（14日）、下周一（15日）冷空氣影響，各地天氣明顯轉冷；另周六晚間到下周一清晨，中部以北及宜花3500公尺左右或以上高山有局部降雪或結冰機率。

明（10）日東北季風減弱，水氣也逐漸減少，西半部為晴到多雲，東半部雲量仍偏多，且在基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，下午起北部地區雲量會增多並有零星短暫雨；氣溫方面，東半部由於雲量偏多，低溫約18至20度，高溫約24至25度，由於西半部雲量偏少，易有輻射冷卻影響，低溫約在16至18度，白天受到太陽加熱影響，高溫會來到27至29度，西半部日夜溫差大。

廣告 廣告

氣象署預報，周四（11日）東北季風稍增強，各地早晚稍涼，且迎風面水氣稍增；北部及宜花地區雲量偏多且有局部短暫雨，而其他地區為多雲到晴；由於降雨機率提高且雲量增加，北台灣高溫稍降，其他地區則變化不大。

周五到周六白天東北季風影響，北部及宜蘭天氣稍涼，其他地區早晚亦涼，水氣仍偏多；北部、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其中基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區降雨有局部較大雨勢，而其他地區為多雲到晴；由於冷空氣及降雨影響，北部及宜蘭高溫進一步下降，其他地區則變化不大。

周六晚起東北季風再增強或大陸冷氣團南下，下周日（14日）、下周一（15日）冷空氣影響，各地天氣明顯轉冷；另下周日起水氣逐漸減少，各地大多為晴到多雲，僅迎風面的基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島仍有零星降雨，中部以北山區亦有零星降雨的機率，由於水氣減少，需留意早晚輻射冷卻影響，局部空曠地區或近山區平地溫度會更低。

氣象署提醒，下周日、下周一低溫預測，中部以北、宜蘭、花蓮及金門、馬祖12~14度，南部、台東及澎湖14~17度；另周六晚起到周一清晨，中部以北及宜花3500公尺左右或以上高山有局部降雪或結冰機率，留意道路濕滑、注意安全。

更多中時新聞網報導

朱孝天自揭被退出F4內幕

MLB》國民送出費雷爾 跟水手換兩潛力股

閨蜜范冰冰摘后 張鈞甯開心落淚