天氣》周六晚起大陸冷氣團來襲「低溫下探11度」 3地慎防大雨

明天（13日）東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨較持續，傍晚之前並有局部大雨發生的機率，晚起大陸冷氣團南下，中部以北及宜蘭氣溫會進一步下降。氣象署表示，下周日、下周一（14日、15日）清晨大陸冷氣團影響，中部以北及東半部天氣偏冷，中部以北、花蓮及金門馬祖低溫預測為11~15度。

明天東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨較持續，傍晚之前並有局部大雨發生的機率，新竹以北、花東地區、恆春半島及苗栗至嘉義山區也有局部短暫雨，至於苗栗以南為多雲到晴的天氣；氣溫方面，清晨各地低溫大多在17至20度間，局部地區溫度稍低一些，白天北部及宜蘭高溫約21度，整日較濕涼，而中南部及花東高溫約25至28度；明晚起大陸冷氣團南下，中部以北及宜蘭氣溫會進一步下降。

廣告 廣告

氣象署預報，下周日、下周一清晨大陸冷氣團影響，中部以北及東半部天氣偏冷，南部早晚亦偏冷；環境轉乾，各地大多為晴到多雲，只有在基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，而下周日中部以北山區也有零星短暫雨。清晨低溫預測，中部以北、花蓮及金門馬祖11~15度，南部、花東及澎湖14~17度，局部地區由於輻射冷卻影響，溫度會再更低一些。

下周一（15日）白天起大陸冷氣團減弱，各地氣溫回升，早晚天氣仍較涼，西半部日夜溫差大；下周一、下周二（16日），各地為晴到多雲，只有在台東地區及恆春半島有零星短暫雨。

下周三（17日）東北季風稍增強，下周四（18日）東北季風影響，各地早晚稍涼；各地大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。下周五（19日）東北季風稍減弱，水氣稍增多，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲。

更多中時新聞網報導

足球》陳柏良明年引退 改變台足請益周董

孝淵當二廚累到放空 李元日大讚可愛

李駿碩找炮友參演《眾生相》細活奪金馬