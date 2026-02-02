天氣》周六起跌破6度 寒流機率提高

今天清晨受大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，最低溫出現在苗栗10.9度，其他地區約12、13度，北部轉多雲，中南部晴朗，東半部偶有局部短暫雨；明天至周五（4至6日）冷空氣減弱，白天晴朗舒適，夜間輻射冷卻明顯，部分平地將出現10度以下低溫。氣象專家吳德榮表示，周六至下周一（7至9日）很強的冷空氣南下，歐洲模式模擬達寒流機率提高，平地低溫下探6度以下。

吳德榮在氣象推廣基金會專欄撰文指出，今晨觀測資料顯示，東半部雲層較多，伴隨降水回波，大台北東側、東半部局部降雨，最低溫在苗栗10.9度，其他地區約12、13度；白天冷氣團減弱，水氣減少，北部多雲，東半部偶有局部短暫雨。

最新模式模擬顯示，明天至周五各地白天晴暖舒適，早晚氣溫低，因夜間輻射冷卻，部分縣市平地有10度以下低溫發生機率，各地日夜溫差相當大。

吳德榮表示，周五午夜前後鋒面抵達，北部轉雨降溫；周六至下周一另一波很強的冷空氣南下，中部以北越晚越濕冷，周日、下周一轉晴冷。歐洲模式最新模擬略調強，冷空氣達寒流（台北測站10度以下）的機率提高，平地最低溫可降至6度以下。

最新模式模擬顯示，下周二（10日）白天起冷空氣逐日減弱，各地晴朗，白天氣溫升，但因夜間輻射冷卻加成，清晨部分平地仍只有10度左右；下周三（11日）晚上另一波冷空氣南下，迎風面雲量增多轉雨。

