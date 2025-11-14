天氣》周日變天北部濕答答 下周冷空氣南下 全台凍到1字頭

明（15）日僅東半部地區雲量較多偶有零星降雨。氣象署指出，下周日（16日）水氣稍增多，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部短暫雨。下周一（17日）東北季風增強，冷空氣南下，各地天氣轉涼，下周二（18日）、下周三（19日）中部以北及宜花轉涼有感，中部以北及宜蘭低溫可能會掉到14度。

明天東北季風減弱，各地大多為晴到多雲、溫暖穩定的天氣，僅東半部地區雲量較多偶有零星降雨；北部及宜花氣溫回升，高溫來到24至26度，而中南部及台東則為27至30度，各地低溫普遍為19至21度，早晚感受較涼，白天溫暖舒適。

氣象署預報，下周日東北季風稍減弱，北部及宜蘭氣溫回升，各地早晚仍涼；水氣稍增多，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部短暫雨，而大台北、花東地區及恆春半島亦有零星降雨機率，其他地區為多雲到晴。

下周一東北季風增強，冷空氣南下，各地天氣轉涼，下周二、下周三受冷空氣影響，中部以北及宜花天氣明顯偏涼，其他地區早晚亦涼。低溫預測，中部以北及宜蘭14~15度，南部、花東及澎湖16~18度，金門14度，馬祖12度。

下周一、下周二北部、東半部地區及恆春半島降雨機率高，尤其基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨較持續、明顯，有局部大雨發生的機率，中南部平地大致為多雲，不過山區亦有零星短暫雨，下周三水氣逐漸減少，不過北部、宜花地區仍有局部短暫雨，台東及恆春半島亦有零星降雨機率。

