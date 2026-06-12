天氣》周日起豪雨狂炸「西半部一片紅」！下周有望轉晴

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明（13日）鋒面北移至台灣北部海面，午後中部以北、東北部、東部地區及其他山區易有短暫雷陣雨，山區並有局部大雨發生的機率，晚起隨著西南風逐漸增強，南部地區降雨機率增加。氣象署預報，下周日、下周一（14日、15日）中南部地區局部大雨或短延時豪雨發生的機率，午後北部及東半部山區並有局部大雨發生的機率。







明清晨各地仍有零星降雨；上午各地轉為多雲的天氣，午後中部以北、東北部、東部地區及其他山區易有短暫雷陣雨，山區並有局部大雨發生的機率，晚起隨著西南風逐漸增強，南部地區降雨機率增加，有零星短暫陣雨或雷雨；溫度方面，各地高溫略為上升，北部及東半部高溫約27至30度，中南部高溫為30至32度，至於各地低溫為23至26度。



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氣象署預報，下周日、下周一鋒面位於台灣北部海面，鋒面前緣西南風偏強影響，中南部地區雨勢較明顯，有陣雨或雷雨，並有局部大雨或短延時豪雨發生的機率，北部地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，東半部地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，午後北部及東半部山區並有局部大雨發生的機率。







下周二（16日）到下周四（18日）鋒面逐漸遠離及西南風影響，水氣逐日減少、氣溫逐日上升；下周二環境水氣仍多，西半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，東半部地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨；下周三（17日）、下周四迎風面降雨範圍減少，嘉義以南及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。







下周五（19日）太平洋高壓逐漸西伸，天氣更加穩定，各地為多雲到晴，午後中部以北、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，清晨南部地區有零星短暫陣雨。







20日到22日，太平洋高壓逐漸增強，天氣逐漸轉為高溫炎熱，各地為多雲到晴，午後中部以北、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，清晨南部地區有零星短暫陣雨。

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