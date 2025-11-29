天氣》周日3地雨勢轉大！下周二晚起冷空氣報到 低溫下探14度

明（29）日環境水氣稍增，雲量增加，其中在基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨。氣象署表示，下周二晚起東北季風增強，下周三、下周四（12月3日、12月4日）東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，中部以北及宜蘭低溫預測14~17度。

明天（29日）基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區也有零星短暫雨；溫度方面，白天高溫約24至28度，不過早晚各地仍稍偏涼，低溫約17至21度，局部地區溫度會稍微再低一些。

廣告 廣告

氣象署預報，下周一、下周二（12月1日、12月2日）白天中層雲系通過；下周一白天水氣相對較多，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中部以北地區及南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲，下周一晚起至下周二白天水氣稍減，桃園以北及宜蘭地區仍有局部短暫雨，花東地區及中南部山區也有零星下雨機會，其他地區為多雲到晴。

下周二晚起東北季風增強，下周三、下周四東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。低溫預測，中部以北及宜蘭14~17度，南部、花東及澎湖17~19度，金門13~14度，馬祖11~13度。

下周五、下周六（12月5日、12月6日）東北季風逐漸減弱，白天各地氣溫逐漸回升，早晚仍較涼；基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

更多中時新聞網報導

孫淑媚驚陳意涵拿除霉鹽沾牛排吃

康雅嵐突失聲陳凱倫合唱救場

AADC億元療法納健保 罕病童現生機