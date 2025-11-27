天氣》周末日夜溫差逾10度 下周有望迎首波冷氣團

今天受東北季風影響，各地早晚偏涼，低溫約14至18度；上午水氣偏多，西半部仍有零星降雨機會，中午起水氣逐漸減少。明、後天（29、30日）周末假期東北季風減弱，清晨受輻射冷卻影響，低溫下探13度，白天氣溫回升，中南部可達30度，日夜溫差超過10度。氣象粉專表示，下周二（12月2日）晚上有一股較強的冷空氣南下，有機會達大陸冷氣團。

中央氣象署表示，今天受東北季風影響，清晨最低溫在花蓮14.8度，中部以北14、15度，南部約在18度；因雲量增加，北部及東半部白天高溫只有22、23度，仍偏涼，中南部約24、25度。

明、後天東北季風減弱，早晚仍較涼，空曠地區、河谷受輻射冷卻影響，低溫下探13至15度，白天氣溫回升，北台灣約在24、25度，中南部可達30度，留意日夜溫差較大；各地大致多雲到晴，僅恆春半島有零星短暫雨。

氣象署表示，下周一東北季風稍增強，下周二至周四（4日）北部及宜蘭天氣較涼，低溫約15度，白天高溫也只有20度出頭；基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣象粉專「氣象報馬仔」指出，預期下周二晚起南下的冷空氣強度將更強，有機會達首波大陸冷氣團的強度，將會是入冬以來降溫最有感的一次，提醒民眾留意天氣變化。

