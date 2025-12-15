天氣》四地短暫雨！新竹低溫跌破10度 下一波降溫時間曝光

由於水氣偏少、輻射冷卻影響，明（16）日各地大多晴到多雲，僅基隆北海岸、宜蘭、台東及恆春半島有零星短暫雨，早晚天氣稍冷，空曠地區、近山區平地及花東縱谷溫度較低，尤其新竹近山區處清晨有局部10度左右或以下低溫，西半部日夜溫差較大。氣象署表示，下周日（21日）東北季風再增強，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚亦較涼。

氣象署指出，明天各地大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、宜蘭、台東及恆春半島有零星短暫雨；溫度方面，各地早晚天氣稍冷，空曠地區、近山區平地及花東縱谷溫度較低，新竹近山區處清晨有局部10度左右或以下低溫，中部以北及東北部低溫14至16度，南部及花東地區17至18度，中部以北及東半部地區白天高溫24至26度，南部地區約27度。

氣象署說明，周三（17日）清晨氣溫偏低，白天東北季風稍增強，周四（18日）東北季風影響，各地早晚較涼，新竹以南日夜溫差大；周三、周四基隆北海岸及東北部地區有短暫雨，並有局部較大雨勢，東部地區及大台北山區亦有局部短暫雨，桃園以北、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨。

周五、周六（19、20日）東北季風減弱，南部、東部及東南部有局部短暫陣雨，其他地區亦有零星短暫雨，北部及東北部氣溫稍回升；下周日、下周一（21、22日）東北季風再增強，桃園以北、東北部、東部地區及恆春半島有局部短暫雨，東南部地區有零星短暫雨，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚亦較涼。

