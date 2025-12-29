天氣》大台北局部大雨！元旦強冷氣團報到 「低溫9度」區域曝

由於東北季風稍增強，明（30）日基隆北海岸及大台北山區有雨，並有局部大雨，桃園以北及宜蘭地區有局部短暫雨，竹苗、花東地區及恆春半島有零星短暫雨，北部溫度下降，高溫約20至21度、宜蘭約22度，感受稍涼。氣象署表示，周四元旦（1月1日）強烈大陸冷氣團南下，北部氣溫逐漸下降，其他地區晚起氣溫亦下降，周五至下周日清晨（1月2日至4日）各地天氣寒冷，中部以北、宜蘭低溫9至12度，高溫14至15度。

氣象署指出，明天基隆北海岸及大台北山區有雨，並有局部大雨，桃園以北及宜蘭地區有局部短暫雨，竹苗、花東地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區多雲到晴；溫度方面，北部高溫約20至21度，宜蘭約22度，中南部及花東約25至28度，各地早晚稍涼，低溫約15至18度，中南部及台東日夜溫差大。

氣象署說明，周三（31日）基隆北海岸及大台北山區有雨，並有局部大雨，北部、東半部及恆春半島有局部或零星短暫雨，中南部地區為多雲到晴；周四強烈大陸冷氣團南下，基隆北海岸及大台北山區有雨，並有局部大雨，桃園以北及宜蘭地區有短暫雨，竹苗、花東地區、恆春半島及中南部山區有局部或零星短暫雨，北部氣溫逐漸下降，其他地區晚起氣溫亦下降。

周五至下周日清晨強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，周五桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中部山區有零星短暫雨，周六基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨；下周日白天起強烈大陸冷氣團稍減弱，各地氣溫回升，新竹以南日夜溫差大，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

