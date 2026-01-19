天氣》大台北局部大雨！強烈冷氣團越晚越低溫 半個台灣連3天冷吱吱

由於強烈大陸冷氣團南下，明（20）日基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有廣泛且持續性的降雨，並有局部大雨，新竹以北地區有短暫雨，苗栗、花、東地區及恆春半島有零星短暫雨，中部以北及宜蘭天氣轉冷，其他地區早晚偏冷。氣象署表示，周三至周五（21日至23日）強烈大陸冷氣團影響，中部以北及宜蘭天氣寒冷，低溫10至12度，其他地區早晚亦寒冷，南部12度、花東14至16度。

氣象署指出，明天基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有廣泛且持續性的降雨，並有局部大雨，新竹以北地區有短暫雨，苗栗、花、東地區及恆春半島有零星短暫雨，中南部地區多雲到晴；溫度方面，中部以北及宜蘭天氣轉冷，其他地區早晚偏冷，北部及宜蘭清晨低溫約15至16度，中南部及花東16至18度，北部及宜蘭白天高溫約17至18度，花東20至22度，中南部24至25度，各地溫度入夜後進一步下降。

氣象署說明，周三至周五強烈大陸冷氣團影響，中部以北及宜蘭天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷，周三、周四（21日、22日）基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有雨，並有局部較大雨勢，桃園以北地區有短暫雨，竹苗、花東地區、恆春半島及中部山區有局部或零星短暫雨，周五基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大台北山區有局部短暫雨，中部以北山區有零星短暫雨。

周六至下周日（24日、25日）強烈大陸冷氣團減弱，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，各地早晚天氣偏冷，白天氣溫稍回升，下周一（26日）水氣更加減少，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區有零星短暫雨。

