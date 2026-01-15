天氣》大台北局部雨！中南部晝暖夜涼溫差大 下波變天轉冷時間曝

由於水氣略增，明（16）日迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島偶有局部降雨，中部以北及宜蘭清晨低溫普遍為14、15度，南部及花東為16至18度，局部溫度會再更低一些，中南部日夜溫差大。氣象署表示，下周二至下周四（20日至22日）強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團南下，中部以北及宜蘭天氣寒冷，其他地區早晚亦冷。

氣象署指出，明天迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島偶有局部降雨，其他地區大致為多雲到晴；溫度方面，中部以北及宜蘭清晨低溫普遍為14、15度，南部及花東為16至18度，局部溫度會再更低一些，中部以北白天高溫24至26度，南部可達28度，感受溫暖舒適，東半部23、24度左右，中南部日夜溫差大。

氣象署說明，周六、下周日（17日、18日）基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，桃園以北地區亦有零星降雨，其他地區為多雲到晴，中南部日夜溫差大，西半部、宜蘭低溫14至17度，花東18至19度，北部及東半部高溫22至24度，中南部25至27度。

下周一（19日）東北季風增強，下周二至下周四強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團南下，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有雨，桃園以北及花蓮地區有局部短暫雨，台東地區及恆春半島有零星短暫雨，中部以北及宜蘭天氣逐漸轉冷，其他地區早晚亦冷。

