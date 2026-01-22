天氣》大台北局部雨！苗栗以北凍到白天才回溫 下周再迎東北風

由於強烈大陸冷氣團影響，明（23）日清晨各地天氣寒冷，中部以北、宜蘭低溫11至13度，其他地區14至16度，尤其苗栗以北及金門有機會出現10度左右低溫，連江甚至可能降到6度以下，白天起強烈大陸冷氣團逐漸減弱，氣溫逐漸回升，中南部日夜溫差大。氣象署表示，周六至下周一（24日至26日）輻射冷卻影響，各地早晚天氣偏冷，中南部日夜溫差大，中部以北及宜蘭低溫10至15度，南部、花東15至18度。

氣象署指出，明天基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，清晨至上午大台北地區亦有零星短暫雨，其他西半部地區多雲到晴；溫度方面，中部以北、宜蘭低溫11至13度，其他地區14至16度，苗栗以北及金門有機會出現10度左右低溫，連江可能降到6度以下，中南部部分地區也有 10 度以下低溫的機率，白天起強烈大陸冷氣團逐漸減弱，氣溫逐漸回升，北部、東半部高溫17至20度，中南部20至22度，中南部日夜溫差大。

氣象署說明，周六至下周一（24日至26日）輻射冷卻影響，各地早晚天氣仍偏冷，中南部日夜溫差大，周六基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，下周日、下周一（25日、26日）水氣稍減，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

下周二、下周三（27日、28日）鋒面通過及華南雲系東移，北部及東北部地區有局部短暫雨，中部、東部及東南部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；東北季風影響，北部及東北部氣溫下降，其他地區早晚亦涼。

