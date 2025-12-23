天氣》大陸冷氣團周四報到！大雨轟2地「下到發紅」 耶誕濕又冷

明天（24日）東北季風稍增強，北部及東北部氣溫稍下降，晚上開始水氣增多，桃園以北及東北部地區有短暫雨，預估持續到周五（26日），並有局部較大雨勢發生的機率，降雨趨勢新北、基隆呈雨量較高的紅色。氣象署預報，周四（25日）、周五大陸冷氣團南下及影響，中部以北及東北部、東部天氣轉冷，低溫預測，中部以北及宜蘭12~14度，南部及花東14~18度。

明日白天在桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；晚上開始水氣增多，桃園以北及東北部地區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，北部、東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區多雲的天氣；氣溫方面，高低溫都會比今天稍下降一些，預測中部以北及東北部低溫約16至18度，南部及花、東約19度，而高溫白天北部、東北部及東部22至24度，中南部及東南部高溫26至28度。

氣象署預報，周四、周五大陸冷氣團南下及影響，中部以北及東北部、東部天氣轉冷，其他地區早晚亦冷；這兩天水氣也較多，桃園以北及東北部地區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，北部、東部、東南部地區及恆春半島亦有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲；其中周四中南部地區亦有零星短暫雨。低溫預測，中部以北及宜蘭12~14度，南部及花東14~18度，澎湖16度、金門10~11度、馬祖9~11度。

周六、下周日（27日、28日）大陸冷氣團減弱，北部及東北部天氣仍涼，其他地區早晚亦涼，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，新竹以南山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

