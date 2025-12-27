天氣》大雨轟2地「清晨防12度低溫」！東北季風下周二再增強

明（28）日清晨溫度仍偏低，各地低溫約12至16度，白天高溫持續回升，北部及宜花19至23度，基隆北海岸、宜蘭有局部較大雨勢發生的機率。此外，若溫度及水氣配合，北部3500公尺以上高山有零星降雪、下冰霰或結冰的機率。氣象署表示，下周二（30日）到下周五（1月3日）東北季風稍增強及影響，北部及宜蘭白天再轉涼，1月4日到1月6日另一波冷空氣南下，再度轉冷。

明天清晨溫度仍偏低，各地低溫約12至16度，白天高溫持續回升，北部及宜花19至23度，中南部及台東約24至25度，中南部日夜溫差大；降雨方面，水氣逐漸減少，但北部、東半部及恆春半島降雨機率仍高，其中基隆北海岸、宜蘭有局部較大雨勢發生的機率；此外，若溫度及水氣配合，北部3500公尺以上高山有零星降雪、下冰霰或結冰的機率，前往高山請留意路面濕滑及結冰現象。

氣象署預報，下周一（29日）北部及宜蘭氣溫回升，各地早晚天氣仍較涼，台中以南日夜溫差大；水氣稍減，桃園以北、東半部地區及恆春半島降雨機率仍高，尤其基隆北海岸、宜蘭降雨較廣泛，其他地區多雲。

下周二（30日）到下周五（1月3日）東北季風稍增強及影響，北部及宜蘭白天高溫下降，各地早晚稍涼；迎風面水氣稍增，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。1月4日到1月6日另一波冷空氣南下及影響，北部及宜蘭天氣轉冷，其他地區早晚亦較冷；北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲。

