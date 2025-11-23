天氣》好天氣剩1天！周二大降溫「只剩14度」 一周天氣4變化

由於迎風面水氣逐漸增多，明（24）日基隆北海岸、宜蘭及大台北地區有局部短暫雨，花東及恆春半島也有零星降雨，晚起東北季風增強，桃竹苗有局部短暫雨，各地低溫約16至20度，日夜溫差大。氣象署表示，周二至周五（25日至28日）東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，中部以北、東北部低溫14至16度，南部、花東17至19度，北部及宜花白天高溫21至24度，中南部及台東25至28度。

氣象署指出，明天基隆北海岸、宜蘭及大台北地區有局部短暫雨，花東及恆春半島也有零星降雨，其他地區為多雲到晴，晚上開始東北季風增強，桃竹苗有局部短暫雨；溫度方面，白天舒適溫暖，各地高溫約26到29度，早晚偏涼，各地低溫約16至20度，日夜溫差大。

廣告 廣告

氣象署說明，周二至周五東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，中南部日夜溫差大；周二東半部地區有局部短暫雨，基隆北海岸、大臺北地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，周三至周五（26日至28日）桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲。

周六（29日）東北季風減弱，各地大多為晴到多雲，僅東半部及恆春半島有零星短暫雨，氣溫逐漸回升；下周日（30日）東北季風再增強，各地大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、東半部及恆春半島有零星短暫雨，各地早晚稍涼。

更多中時新聞網報導

陳淑芳年齡無限制要演一輩子

日職》背號73 林安可加盟西武獅

FEniX登越南選秀對決唱跳 人氣狂飆