天氣》寒流再度來襲！全台又濕又冷 連續影響4天

本周冷空氣強度不高，白天高溫升至2字頭，不過下周二（20日）起有冷氣團南下，強度可能達到寒流等級。（示意圖／本報資料照）

受大陸冷氣團、輻射冷卻影響，今天（14日）清晨西半部低溫只有9度，氣象署已針對全台16縣市發布低溫特報，白天太陽現身迅速回暖，到周末為止維持早晚偏冷、白天溫暖的乾爽天氣；氣象專家林得恩指出，下周二（20日）起有一波帶有水氣的強冷空氣南下，最新模擬顯示，其強度可能挑戰寒流，且至少會冷4天，民眾可把握這幾天的好天氣安排出遊。

中央氣象署表示，今天清晨西半部、宜蘭低溫在9至15度，花東地區也只有16度，氣象署一早就針對全台16縣市發布低溫特報，其中新竹縣、苗栗縣為橙色燈號，最低可能出現6度以下低溫，不過白天會迅速回暖，北部、東半部溫度升至24度，中南部更上看28度。

廣告 廣告

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，本周冷空氣強度有限，白天太陽露臉時，高溫都會來到2字頭，清晨、入夜輻射冷卻發威時則會下探至15度左右，這樣的好天氣預計將維持到本周末，下周會有一波「強度不輸上周」的冷氣團來襲。

林得恩也表示，歐洲數值模式最新模擬結果顯示，下周二起有一波強冷空氣南下，目前觀測顯示3個特徵，第1是強度會在大陸冷氣團以上，甚至有機會挑戰寒流；第2是寒冷的時間會長達3至4天；第3則是先濕冷、後乾冷，初期迎風面的桃園以北、宜花東及恆春半島都會有零星降雨。

此外，氣象署指出，位於菲律賓東方海面的低氣壓，今天清晨2時已增強為熱帶性低氣壓，預計未來會朝西北方向前進，對台灣不會造成直接影響。

更多中時新聞網報導

康康久違同台張菲 先被罵一頓

NFL》史塔福德逆轉達陣 公羊退豹晉級

羅時豐《除夕夜》飆嗓 被虧馬年叫牛唱歌