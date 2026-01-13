天氣》寒流再度來襲！全台又濕又冷 連續影響4天
受大陸冷氣團、輻射冷卻影響，今天（14日）清晨西半部低溫只有9度，氣象署已針對全台16縣市發布低溫特報，白天太陽現身迅速回暖，到周末為止維持早晚偏冷、白天溫暖的乾爽天氣；氣象專家林得恩指出，下周二（20日）起有一波帶有水氣的強冷空氣南下，最新模擬顯示，其強度可能挑戰寒流，且至少會冷4天，民眾可把握這幾天的好天氣安排出遊。
中央氣象署表示，今天清晨西半部、宜蘭低溫在9至15度，花東地區也只有16度，氣象署一早就針對全台16縣市發布低溫特報，其中新竹縣、苗栗縣為橙色燈號，最低可能出現6度以下低溫，不過白天會迅速回暖，北部、東半部溫度升至24度，中南部更上看28度。
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，本周冷空氣強度有限，白天太陽露臉時，高溫都會來到2字頭，清晨、入夜輻射冷卻發威時則會下探至15度左右，這樣的好天氣預計將維持到本周末，下周會有一波「強度不輸上周」的冷氣團來襲。
林得恩也表示，歐洲數值模式最新模擬結果顯示，下周二起有一波強冷空氣南下，目前觀測顯示3個特徵，第1是強度會在大陸冷氣團以上，甚至有機會挑戰寒流；第2是寒冷的時間會長達3至4天；第3則是先濕冷、後乾冷，初期迎風面的桃園以北、宜花東及恆春半島都會有零星降雨。
此外，氣象署指出，位於菲律賓東方海面的低氣壓，今天清晨2時已增強為熱帶性低氣壓，預計未來會朝西北方向前進，對台灣不會造成直接影響。
更多中時新聞網報導
康康久違同台張菲 先被罵一頓
NFL》史塔福德逆轉達陣 公羊退豹晉級
羅時豐《除夕夜》飆嗓 被虧馬年叫牛唱歌
其他人也在看
強烈冷氣團最快這時南下！強度「挑戰寒流」 粉專示警：越後面越寒冷
今（13）日大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地早晚偏冷，日夜溫差大；白天太陽加熱迅速，北部、東半部高溫22至23度，中南部高溫26至28度，清晨低溫西半部、宜蘭普遍在9至14度。對此，氣象粉專也示警，下一波強冷空氣初估可達強烈冷氣團，甚至挑戰寒流。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 2
明冷氣團又來！3縣市低溫特報「跌破10度」 1圖看懂溫度變化
氣象署今天下午發布低溫特報，大陸冷氣團及輻射冷卻影響，明晨至上午局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，範圍包括新北市、桃園市、新竹縣，提醒民眾注意保暖及日夜溫差。此外，北部、宜蘭低溫約12、13度其他地區低溫14至17度，入夜之後，各地低溫將比清晨再低1至...CTWANT ・ 1 天前 ・ 1
冷氣團明南下！新北桃竹低溫探十度 週六起北東轉溼冷
（記者許皓庭／綜合報導）2026 年首波寒流影響進入尾聲，但受輻射冷卻影響，中央氣象署今（12）日對新北、桃園 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 3
今5.2度「白天高溫飆28度」！洛鞍颱風將生成 下波強烈冷氣團這天最凍
中央氣象署指出，今（14）日清晨大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地仍偏冷，清晨低溫西半部、宜蘭普遍在9至15度，局部空曠地區及近山區平地或河谷有局部10度左右或以下低溫發生，花東地區低溫約16至18度，應做好保暖的措施；白天太陽加熱迅速，北部、東半部高溫22至24度，中南部高溫27至28度，各地日夜溫差大；天氣方面，環境偏乾，各地大多為晴到多雲的天氣，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 9
說好的回暖呢？大陸冷氣團減弱還是冷、又飄雨 氣象署細說明
今（12）日大陸冷氣團減弱，氣象署原預估，今天各地氣溫將回升，但不少民眾今發現，北市上午竟飄雨，未如氣象署預報的「回溫、轉暖」。對此，氣象署表示，此因昨(11日)原本預估，12日雲量不多，「未料12日雲量較多，再加上飄雨，予人低溫的感覺。事實上，今天北部溫度提高1、2度。」而南部回溫現象則較不明顯。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 14
快訊／今入夜急凍！7縣市低溫特報 跌破10度冷到明早
日夜溫差大！中央氣象署今（13）日10時42分發布低溫特報，指出今晚至明（14）日上午受到大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請民眾注意。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 4
剛回溫…東北季風又增強！林嘉愷曝「這天」再降溫
生活中心／楊佩怡報導受大陸冷氣團與輻射冷卻影響，今（13）日全台各地多雲到晴，但日夜溫差仍大，馬祖、金門和部分花蓮地區甚至可能下探 10 度以下。中南部中午雖然溫暖，高溫可達 27 度，但早晚還是要記得穿厚外套。這週雖水氣減少，各地為晴到多雲的天氣，不過民視氣象主播林嘉愷指出，下週一（19日）東北季風再次增強，北部及東北部地區會再降溫。民視 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
今晨低溫7.3度！白天高溫飆至27度 又有新一波「強冷空氣」這天到
今（13）日大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地早晚偏冷，氣象署清晨針對8縣市發布低溫特報，提醒清晨至上午北部、花蓮及金門有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。氣象署指出，各地早晚偏冷，西半部日夜溫差大，預測北部、東半部高溫19至23度，中南部高溫25至27度；天氣方面，由於北方乾空氣逐漸南下，今日水氣逐漸減少，各地大多為多雲到晴的天氣，僅花、東地區及恆春半島有局部短暫雨。此外，氣象專家透露，三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
凍完又濕！冷氣團探9度後「恐有颱風接力」 降雨熱區曝
留意乾冷溫差！今（13）日中央氣象署預報，冷氣團配合輻射冷卻影響天氣，明（14）日清晨西半部、宜蘭可能出現9至14度低溫，週四（15日）冷氣團雖減弱，但輻射冷卻影響仍在。另外，目前菲律賓外海有熱帶系統，預計最快週五（16日）增強為熱帶低壓或颱風，雖然侵台機率很低，但不排除帶來一些水氣，讓基隆北海岸、東半部、恆春半島出現雨勢。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 1
淑麗氣象／本週大回暖最高28度 下波冷空氣這時報到
淑麗氣象／本週大回暖最高28度 下波冷空氣這時報到EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
本周氣溫回升注意日夜溫差大 下周二又變天轉冷
天氣風險分析師林孝儒表示，今天受大陸冷氣團且環境偏乾影響，晨間各地仍有顯著的輻射冷卻效應發生，低溫普遍降至低點，北部及東部達6-10度、中南部達11-14度，雖有南北差異，但體感皆偏寒冷。天氣多一典 ・ 16 小時前 ・ 19
把握好天氣！今起連3天「暖如春」 專家揭下波降溫時間
[Newtalk新聞] 最近終於擺脫連續低溫，各地天氣晴朗穩定。氣象專家吳德榮指出，16日之前都會是類似的天氣；但17至19日起東半部水氣將會增多轉濕冷；20日起會再有另一波強冷空氣南下將再度降溫。另外，下週菲律賓東方海面有熱帶擾動發展，16日成颱機率高達7成，不過實際對台影響仍需觀察。 氣象專家吳德榮指出，明日至16日各地大多晴朗穩定，天氣回暖；白天陽光下「暖如春」，但因「輻射冷卻」強、早晚氣溫仍低，日夜溫差很大；17至19日西半部晴朗、持續偏暖，東半部水氣增多、有局部短暫雨，19日大台北亦轉有局部短暫雨的機率； 20至22日有另一波「強冷空氣」南下，但影響時間及強度，各國模式不同、且調整中，需持續觀察。 另外，根據最新歐洲模式系集模擬顯示，下半週菲律賓東方海面有熱帶擾動發展、16日成颱的機率調高至70％，模擬路徑大致在菲律賓呂宋島東方向東北迴轉，之後轉向東南東，並有逐漸減弱消散的現象。根據歷史資料，1月未曾有颱風侵台過，因此是否影響台灣，仍需持續觀察。查看原文更多Newtalk新聞報導8縣市低溫特報、新竹關西鎮7.3度! 北部宜蘭下探10度、西部溫差大1月還有颱風？下週「熱帶擾動」新頭殼 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
天氣要變暖了嗎？高溫上看27度 鄭明典揭關鍵原因：清晨仍可能探10度
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導今（12）日大陸冷氣團逐漸減弱，北部及東北部氣溫回升，天氣轉為偏乾。前中央氣象局長鄭明典指出，目前台灣附近以相對微弱...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
溫差大！西半部、宜蘭清晨探9度白天回暖 下週二冷空氣南下挑戰寒流等級
今（14）日受輻射冷卻效應影響，…民報 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
快訊／11縣市低溫特報！恐跌破10度 一路凍到明天
大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地早晚偏冷，中央氣象署今（13）日晚間10時35分針對11縣市發布低溫特報，今晚至明上午台南以北及金門有局部10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 1
大陸冷氣團減弱沒回溫？台北今飄雨偏冷 氣象署揭原因
《三立新聞網》報導，氣象署預報員劉沛滕說明，昨（11日）預測今日雲量偏少，實際情況為雲量明顯增加，加上局部飄雨，視覺與體感上容易讓人誤以為氣溫未回升。從實際觀測數據來看，北部氣溫已較前一日上升約1至2度，只是雲多影響日照，使回溫感受不明顯；南部則因回溫幅度較...CTWANT ・ 1 天前 ・ 1
大陸冷氣團又發威！明晚低溫下探10度 假日水氣增多
中央氣象署預報員林伯東表示，明（13日）受到大陸冷氣團影響，明晚到後天清晨中部以北近山區有10度以下低溫出現。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
衛生紙外包裝是「垃圾or回收」？官方揭曉答案 90%的人都丟錯
「什麼？衛生紙袋竟然可以回收？」不少民眾聽到這個說法都相當驚訝。新北i環保近日提醒，其實買整串衛生紙時的塑膠外包裝袋，是可以回收的，只要分類正確，就能讓資源有效循環、減少浪費。 衛生紙包裝怎麼丟一次看 新北i環保表示，市面上販售的整串衛生紙，外層通常會包覆一層透明或半透明的塑膠袋，這類包裝屬於乾淨塑膠袋類，只要在丟棄前確認袋子乾淨、沒有油污或食物殘留，並鋪平整理好後，就能交給回收人員處理。不過，新北i環保也特別提醒，並非所有衛生紙包裝都能回收。像是單包衛生紙本身的「產品袋」，屬於一般垃圾，仍需丟入垃圾桶。 正確分類 資源精準循環不浪費 新北i環保強調，正確分類不僅能提升回收效率，也能讓資源真正進入循環再利用系統，避免被誤丟成垃圾而浪費。許多看似不起眼的包裝，只要分類得當，都能為環境減少一分負擔。 （記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）延伸閱讀： ·未中獎發票很多人都丟錯！「這1種」千萬別回收 不環保還汙染環境 ·擦屁股用「這種衛生紙」恐害肛門發炎、長痔瘡！醫示警 快檢查你用的對不對常春月刊 ・ 1 天前 ・ 2
明冷氣團南下跌破10度！「下波偏濕冷」這天報到 一路影響到下週
氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，經過連續2週左右較強冷空氣的持續南下影響，本週終於迎來冷空氣較弱的一段時間，雖然週二還有一小股東北季風南下，但已沒有明顯的冷空氣，週三起到週六台灣附近將以偏東風為主，白天溫度逐漸回升，感受上較溫暖，但夜晚清晨溫度仍低，...CTWANT ・ 1 天前 ・ 4
非常寒冷！8縣市低溫特報 雙北一早凍破10度
今(13)日大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地早晚偏冷，氣象署發布低溫特報，提醒清晨至上午金門局部地區有6度以下氣溫(橙色燈號)發生的機率，請注意防範。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 發表留言