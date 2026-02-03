天氣》寒流周六殺到 斷崖式降溫探6度以下 急凍3天

今天各地多雲到晴，僅花東地區及恆春半島有局部短暫雨，清晨輻射冷卻明顯，最低溫出現在花蓮10.6度，其他地區約11至13度，類似天氣持續至周五（6日）。氣象專家吳德榮表示，周六（7日）強冷空氣南下，北台灣越晚越濕冷；周日、下周一（8、9日）水氣減少，低溫下探6度以下，有機會達寒流等級。

吳德榮在氣象推廣基金會專欄撰文指出，今晨台灣上空有鬆散雲層，東側海面有零星回波，宜花沿海零星飄雨，最低溫在花蓮10.6度，其他平地約在11至13度。今、明（5日）白天各地高溫都在25度以上，早晚因輻射冷卻影響，氣溫偏低，日夜溫差大。

最新模式模擬顯示，周五午夜前後鋒面抵達，北部轉雨；周六中部以北濕冷，且越晚越冷；周日、下周一各地寒冷，水氣減少。歐洲及美國模式最新模擬結果顯示，這波冷空氣平地最低溫下探6度以下，台北測站也會降至10度，有機會成為入冬以來第2波寒流。

最新模式模擬顯示，下周二（10日）白天冷空氣減弱，各地晴朗、氣溫回升，夜間輻射冷卻明顯，清晨部分平地低溫仍只有10度左右；下周三（11日）晚上另一波冷空氣加入，迎風面轉有局部短暫雨；下周四（12日）天氣轉好。

此外，目前菲律賓東方海面有一熱帶性低氣壓，預估明天有機會發展為輕颱「西望洋」，路徑往菲律賓移動，對台灣沒有影響。

