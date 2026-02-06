天氣》寒流發威低溫探9度！大雨轟3地 北部山區有望迎降雪

明（7日）寒流南下，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有局部較大雨勢發生的機率；溫度方面，預計到了晚上，台南以北及宜蘭低溫約12至14度，局部地區可能有10度左右或以下低溫，明晚起桃園以北及宜蘭1000公尺以上山區有降雪機率。下周日（8日）到下周一（9日）清晨寒流影響，低溫預測，西半部及宜蘭9~12度。

明（7日）寒流南下，中部以北、宜蘭及花蓮天氣明顯轉冷，其他地區早晚亦冷；基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有雨，並有局部較大雨勢發生的機率，北部地區有短暫雨，花東地區、恆春半島及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲，而晚間南部地區亦有零星短暫雨。

溫度方面，北部及宜蘭清晨約16至18度，越晚越冷，其他地區高溫也會下降，中部、台南及花東約20至23度，高屏約27度，預計到了晚上，台南以北及宜蘭低溫約12至14度，局部地區可能有10度左右或以下低溫，南部及花東約15至16度。明晚起南部、台東3000公尺以上，竹苗、中部、台東2500公尺以上，桃園以北及宜蘭1000公尺以上山區有降雪機率。

氣象署預報，下周日到下周一清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷，下周一白天起寒流稍減弱，各地仍偏冷；下周日桃園以北、東半部地區及恆春半島、西半部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，清晨南部地區亦有零星短暫雨；下周一水氣減少，各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。低溫預測，西半部及宜蘭9~12度，花東及澎湖11~14度，金門7~8度，馬祖6度。

下周二（10日）各地氣溫回升，早晚仍偏冷，中南部日夜溫差大；水氣更加減少，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

