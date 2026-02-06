天氣》寒流發威低溫探9度！大雨轟3地 北部山區有望迎降雪
明（7日）寒流南下，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有局部較大雨勢發生的機率；溫度方面，預計到了晚上，台南以北及宜蘭低溫約12至14度，局部地區可能有10度左右或以下低溫，明晚起桃園以北及宜蘭1000公尺以上山區有降雪機率。下周日（8日）到下周一（9日）清晨寒流影響，低溫預測，西半部及宜蘭9~12度。
明（7日）寒流南下，中部以北、宜蘭及花蓮天氣明顯轉冷，其他地區早晚亦冷；基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有雨，並有局部較大雨勢發生的機率，北部地區有短暫雨，花東地區、恆春半島及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲，而晚間南部地區亦有零星短暫雨。
溫度方面，北部及宜蘭清晨約16至18度，越晚越冷，其他地區高溫也會下降，中部、台南及花東約20至23度，高屏約27度，預計到了晚上，台南以北及宜蘭低溫約12至14度，局部地區可能有10度左右或以下低溫，南部及花東約15至16度。明晚起南部、台東3000公尺以上，竹苗、中部、台東2500公尺以上，桃園以北及宜蘭1000公尺以上山區有降雪機率。
氣象署預報，下周日到下周一清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷，下周一白天起寒流稍減弱，各地仍偏冷；下周日桃園以北、東半部地區及恆春半島、西半部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，清晨南部地區亦有零星短暫雨；下周一水氣減少，各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。低溫預測，西半部及宜蘭9~12度，花東及澎湖11~14度，金門7~8度，馬祖6度。
下周二（10日）各地氣溫回升，早晚仍偏冷，中南部日夜溫差大；水氣更加減少，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。
今年最強寒流深夜殺到！全台3波降溫「這天最凍」 低溫下探8℃
寒流逐漸靠近台灣，氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，目前冷空氣已經到達華中地區，寒流即將在今（6）日深夜影響台灣，週六（7日）中午北部氣溫驟降至14-16度，週日（8日）晚間全台急凍，台南以北低溫剩8-10度，高屏及台東11-13度，空曠地區恐再降2-3度，務必加強保暖。
今年最強寒流全台有感！氣象專家點4大特徵「這兩天最冷」
林得恩說明，此波強冷空氣影響期間與型態相當明顯，整體可歸納為以下4大特徵：一、影響時間長此次強冷空氣影響時間預估可達3至3.5天，從2月7日一路延續至2月9日。至2月10日後，各地氣溫才會緩慢回升，但清晨與夜間仍偏涼冷，尤其中南部地區日夜溫差將明顯擴大。二、影響範圍...
二段式變天來了！寒流凍台「下探6度」 下波冷氣團接力時間曝光
週末要到了，天氣又會如何變化呢？天氣風險分析師吳聖宇就提醒，今（6）日開始的天氣漸轉差，週末寒流南下，溫度明顯轉冷。一共二段式變天，先濕後乾，這天又將有較強冷空氣南下，可能達到大陸冷氣團等級。
週六第2波寒流殺到！專家：急探6度台北10度 一圖看「全台急凍時程」
中央氣象署指出，今（5）日台灣環境為偏東轉東南風，各地大多為多雲到晴，僅迎風面花東地區及恆春半島有局部短暫雨，宜蘭有零星短暫雨；氣溫方面，白天溫暖舒適，西半部高溫約26至30度，東半部高溫約24至25度，夜間清晨天氣稍涼，各地低溫約14至18度，西半部日夜溫差大，早晚請適時增減衣物以免著涼。
好天氣要沒了！週六溫度溜滑梯 寒流最冷時間點曝光了
即時中心／潘柏廷、許雯絜報導中央氣象署預報員謝佩芸今（5）日上午說明，今天各地仍溫暖舒適，但明（6）天受到鋒面通過的影響，中部以北、東半部降雨機率增加，預計週六（7日）將會有一波明顯寒流南下，週末期間各地氣溫明顯下降會相當寒冷，更預計這波寒流最冷的時間點是週日（8日）至下週一（9日）清晨。
寒流將襲台！最凍時段「恐探5度低溫」 春節連假可望好天氣
明（7）日寒流南下中部以北、東北部及東部天氣明顯轉冷，其他地區早晚亦冷，週日至下週一清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷。對此，氣象專家賈新興表示，本波最低溫出現在週日晚上至下週一清晨，西半部空曠區有出現5至7度低溫的機率。此外，短期氣候趨勢顯示，農曆年期間桃園以南及花東天氣穩定，宜蘭偶有短暫雨。
今年最強冷空氣！寒流週六侵襲 全台有感急降溫「這2天」最冷
今（6）日鋒面通過，各地雲量增多，北部、宜蘭及花蓮有短暫雨，南部、臺東、恆春半島及中部山區有局部短暫雨，中部平地亦有零星降雨機會，早晚天氣稍涼，低溫約18至22度。氣象粉專也提醒，氣象署已於最新一報將強冷空氣正式升格為寒流強度，不諱言就是今年入冬最強冷空氣報到。
今晚變天雨區擴大！寒流接力發威 週末跌破10度「最凍時刻曝光」
好天氣快沒了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（6）日隨著北方冷空氣南下，天氣逐漸變得不穩定，週末受到寒流影響，北、東部有短暫陣雨，最冷時段落在週六晚間至下週一清晨，部分區域不排除出現10度以下低溫，高山也可能出現降雪情形。
明晚變天！週末寒流殺到「最凍時段曝」 低溫恐跌破10度
今（5）日台灣各地天氣穩定，僅迎風東部有些短暫陣雨，白天氣溫舒適偏暖，但日夜溫差大。對此，天氣風險公司分析師林孝儒表示，週末受強烈大陸冷氣團或寒流影響，最冷時段落在週六夜間至下週一清晨，尤其西部沿海空曠與近山平地配合輻射冷卻，有10度以下可能，務必提前做好保暖與低溫防範。
低溫10℃↓地區擴大！專家曝4大特徵「今年最強寒流」 最冷時段曝光
中央氣象署指出，今（6）日鋒面通過，各地雲量增多，北部、宜蘭及花蓮有短暫雨，南部、臺東、恆春半島及中部山區有局部短暫雨，中部平地亦有零星降雨機會，外出請攜帶雨具備用；氣溫方面，早晚天氣稍涼，低溫約18至22度，白天各地高溫稍下降，北部及宜蘭高溫約21至24度，中部及花蓮高溫約23至26度，南部及臺東高溫約25至29度，隨著寒流逐漸南下，明晚各地氣溫將進一步下降。
寒流發威周日最冷！11縣市列低溫警戒「苗栗體感僅2度」 百岳有望降雪
氣象署指出，影響時間將自7日下午起至8日晚間。屆時，橙色燈號（非常寒冷）地區包含：新北市、台北市、基隆市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣及金門縣，代表局部地區恐出現10度以下低溫。黃色燈號（寒冷）地區為：新竹市、苗栗縣、台中市及花蓮縣，提醒民眾加強保暖措施。根據氣象...
明天天氣溼冷 寒流南下低溫探9℃ 北部1000公尺以上高山有望降雪
中央氣象署今天表示，明天寒流南下，各地降溫，中部以北、東北部及東部明顯轉冷，入夜後北部、宜蘭低溫僅約攝氏12到13度；降雨部分，基隆北海岸、大台北山區和宜蘭地區有雨，且可能出現局部大雨。這波寒流最冷時間預估為8日至9日清晨，西半部和宜蘭低溫僅9到12度。另外，明天晚間至8日，桃園以北、宜蘭1000公尺以上高山有機會降雪。
週末寒流將報到！天氣風險提醒「2地區」輻射冷卻：有10度以下可能
[Newtalk新聞] 今日白天天氣持續回暖，週五晚起鋒面及強冷空氣南下，週末顯著轉冷，天氣風險公司分析師林孝儒指出，周末受強烈大陸冷氣團或寒流影響，冷時段落在週六夜間至下週一清晨：北部至東北部平地約10–13度，西部沿海空曠與近山平地配合輻射冷卻，有10度以下可能。 林孝儒表示，今日台灣持續為高壓迴流影響，各地天氣相對都還是比較穩定，僅迎風東部有些短暫陣雨，各地高溫約24-30度，低溫約15-20度，白天氣溫舒適偏暖，但日夜溫差大。 林孝儒提到，週五白天鋒面逐漸南下接近，北臺灣率先轉為多雲到陰、局部短暫陣雨；影響範圍尚不廣。晚間鋒面通過後強冷空氣接力南下，北部至東部轉為陰雨，雨勢與範圍擴大，北海岸偶有較大雨勢；中南部多為晴到多雲。白天各地高溫較今日回落約2–3度，晚間起北東部低溫降至14–15度，中南部約16–20度。 林孝儒強調，週末受強烈大陸冷氣團或寒流影響，北部與東部陰有短暫陣雨；中南部多雲或局部陰，降雨以山區為主。各地明顯降溫，最冷時段落在週六夜間至下週一清晨：北部至東北部平地約10–13度，中南部平地約11–14度；西部沿海空曠與近山平地配合輻射冷卻，有10度以下可能。雖水
今年最強寒流報到氣溫溜滑梯 下探10度連凍三天
生活中心／綜合報導被喻為今年最強寒流，晚間開始南下，氣溫會像溜滑梯，周日到周一是最冷的時間點，中部以北、金門馬祖，持續10度左右低溫，由於水氣配合，北部1000公尺以上高山，就有機會下雪，這波寒流連凍三天，要到周一白天，才會稍稍回溫，提醒民眾務必做好保暖。鋒面通過，各地雲量增多，天氣越晚越冷，今年最強寒流，週五開始南下，氣溫從20度以上，一路往下滑，周六只剩14度，一口氣下降7度，周日到周一最冷，下探10度低溫，還有專家預估，西半部、空曠地區只剩5-7度。氣象署預報員林伯東：「（周六）這天的天氣明顯轉冷，各地的低溫慢慢會降到，12度到16度左右，接著禮拜天到下週一的清晨，整天都是非常寒冷的情形，中部以北還有金門以及馬祖，都會有持續10度左右的低溫。」氣象署預報員林伯東（圖／民視新聞）寒流報到，冷到彷彿走入大型冰箱，不只冷，最慘的是一路濕冷到周日，水氣、溫度配和，北部的下雪高度也下降，從原本的1500公尺下修到1000公尺高山，就有下雪機會。氣象署預報員林伯東：「從7號一直到8號的狀況，北部基本上在1000公尺以上，就有可能降雪固態降水的情形，中部地區還有花蓮，大概2500公尺以上，可能有降雪情形，南部地區大概3000公尺以上，可能有降雪機會，如果到山區賞雪，可能要特別留意行車安全。」寒流報到周日到周一是最冷時間點（圖／民視新聞）這波寒流冷到下周一清晨，才會稍微回溫，下周三又有另一波冷空氣接力，提醒民眾務必做好防寒工作。原文出處：今年最強寒流報到氣溫溜滑梯 下探１０度連凍三天週一稍回溫 更多民視新聞報導春節連假9天出門不塞車 新北交通局懶人包一次看醫師公會全聯會全力促成基層診所春節開診凱基銀行祭出6.5%高利？搶攻年終獎金 細節曝出！
最強寒流來了！專家曝4大特徵「低溫跌破6℃」
生活中心／張予柔報導中央氣象署指出，今（6）日鋒面通過，全台雲量明顯增多，各地天氣轉為不穩定。北部、宜蘭及花蓮有短暫降雨，中部平地也有零星下雨機會，南部、台東、恆春半島及中部山區則可能出現局部短暫雨，外出民眾建議攜帶雨具。氣溫方面，早晚天氣偏涼，低溫約落在18至22度之間，白天高溫稍下滑，北部及宜蘭約21至24度，中部及花蓮23至26度，南部及台東仍可達25至29度。不過，隨著冷空氣逐步南下，明（7）晚起氣溫將再度下降。
週末寒流南下「全台急凍」！氣溫像雲霄飛車 一圖看懂未來變化
要變天了！氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，綜合最新氣象資料評估，週末南下的強烈大陸冷氣團將升級為寒流規模。
寒流發威「跌破10度」！11縣市低溫特報「連凍3天」7地非常寒冷
寒流逐漸南下，中央氣象署於今（6）日10時57分發布低溫特報，提醒今日下午至週日（8日）晚上局部地區有持續10度左右或以下氣溫(橙色燈號)發生的機率，請注意防範。
凍到骨子裡！首波寒流強襲探六度 全台濕冷轉乾冷
（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署示警，隨著鋒面通過，今年首波寒流預計自今（6）日晚間正式南下影響台灣。氣象專 […]
極端氣候襲歐亞 日本連兩周暴雪已38死 「李奧納多」風暴釀西班牙洪災
極端氣候襲擊歐亞，日本各地近兩周以來， 累計至今已有38人死於雪災相關事件、413人因此受傷，其中以新潟縣最為嚴重。 日本氣象廳表示，天氣預計將逐漸緩和，但多地降雪已超越往年水準，同時警告由於暖空氣湧入、氣溫回升，下雪地區需嚴防雪崩、屋頂落雪等事件。比如新潟縣長岡市白天氣溫達到8°C，這通常是3月才會出現的溫度，建議民眾如果要除雪，需要兩人以上結伴同行。 而在歐洲地區，西班牙南部的安達魯西亞（Andalusia）自治區，則因風暴「李奧納多」（Storm Leonardo）引發嚴重洪水，至少3000人撤離。空拍影片顯示，文化旅遊重鎮格拉納達（Granada）已成水鄉澤國。 當局對多地發出降雨紅色警戒，表示部分地區在短短數小時內的降雨量，可能相當於全年平均雨量。目前學校已預防性停課、高鐵暫停營運、多條道路暫時封閉。 葡萄牙情況也不遑多讓，冬季風暴接連帶來豪雨，導致災後復原速度緩慢。
今年最強寒流將來襲！ 專家曝4大特徵：10度以下區域持續擴大
氣象署指出，隨著寒流逐漸南下，明晚各地氣溫將進一步下降。氣象專家林得恩今（6）日說，，強冷空氣預計於2月7日至2月9日報到，並進一步影響到台灣的天氣，其主要特徵有4點，「沿海、空曠處清晨低溫還有機會下探攝氏6度以下，一定要特別注意防寒保暖」。