天氣》寒流要來了！周三起最低溫降至5度 白天「高溫假的」

強烈大陸冷氣團昨（4）日起減弱，但今天（5日）清晨受輻射冷卻影響，新竹縣關西仍出現6.5度低溫，白天各地高溫回升至20度以上，午後強烈大陸冷氣團開始南下，迎風面降雨機率增加；氣象專家吳德榮提醒，周三（7日）起在輻射冷卻配合下，將達到入冬以來首波寒流（台北測站≦10度），平地低溫恐跌破5度，尤其夜間溫度驟降，連續好幾天的日夜溫差變化劇烈，請民眾注意。

中央氣象署表示，今天清晨受輻射冷卻影響，西半部、宜蘭低溫約11度，花東也只有16度左右，氣象署已針對台北市、新北市、桃園市等，全台16縣市發布低溫特報，平地最低溫恐跌破10度，白天各地高溫雖然都會回升到20度以上，但下半天有強烈大陸冷氣團南下，入夜後溫度將明顯下降，迎風面的北部、東半部及恆春半島降雨機率增加。

吳德榮在氣象推廣基金會專欄撰文指出，最新歐洲模式模擬顯示，今天傍晚至明天（6日）清晨，有一波強冷空氣前緣掃過，各地低溫降到7至9度，迎風面有短暫降雨，明天上午轉乾後強冷空氣緊接著南下，越晚感受會越冷。

吳德榮表示，周三至周六清晨（7至10日）受強冷空氣及輻射冷卻影響，清晨本島平地低溫可能會跌破5度，成為入冬以來首波寒流，雖然白天在陽光下感受還算溫暖，但入夜後氣溫會驟降，在劇烈的溫度變化下，年長者、心血管疾病患者都需特別注意。

此外，吳德榮指出，下波冷空氣雖然非常有感，2000公尺以上高山都會降至0度以下，但因為缺乏水氣的關係，下雪的機率不太高，民眾想追雪恐會敗興而歸。

