天氣》寒流達標 今晨急凍5.4度 明還會更冷

今（9日）晨受強冷空氣及輻射冷卻影響，全台急凍，最低溫出現在新竹關西5.4度，台北測站降至9.1度，入冬首波寒流達標。氣象專家吳德榮表示，今白天氣溫略回升，不過入夜至明（10日）晨部分地區氣溫可能降得更低；明下午起另一股冷空氣接力南下，周末天氣再轉冷；下周一至周四（12至15日）冷空氣減弱，白天氣溫回升，早晚仍寒冷，提醒民眾留意連日氣溫劇烈變化。

吳德榮在氣象推廣基金會專欄撰文指出，今晨中南部雲量偏多，僅北部、東北部地區有強輻射冷卻效應，最低溫出現在新竹關西5.4度，新北石碇也只有5.7度，台北北投5.9度，台北測站降至9.1度，達寒流標準（台北測站≦10度），其他地區低溫普遍在6至10度。

吳德榮表示，今白天至明上午冷空氣略減弱，白天氣溫略回升，但仍偏冷，北部高溫約15度、中南部則有19、20度；不過今夜至明晨受強輻射冷卻效應影響，少部分地區還有更低氣溫出現的機率。

最新模式模擬顯示，明下午至下周一清晨另一股冷空氣再補充南下，周末白天氣溫略降，早晚氣溫仍低。

吳德榮表示，下周一白天起至周四各地晴朗穩定，冷空氣逐日減弱，白天氣溫回升；但因輻射冷卻強，連日早晚氣溫仍很低，日夜溫差擴大。

