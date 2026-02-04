天氣》強冷倒數！周六全台進冰箱「暴跌15度」

今天至周五（4至6日）天氣大致穩定，周六（7日）起鋒面通過加上強冷空氣南下，北台灣轉濕冷，其他地區氣溫也明顯下降，一路冷到下周一（9日）。氣象粉專表示，這波冷空氣有很高的機率會達寒流等級，各地氣溫瞬間從25度掉到剩10度左右，猶如雲霄飛車，提醒民眾留意天氣劇烈變化。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文指出，今起3天台灣上空轉吹偏東風，全台天氣大幅回暖，南部甚至偏熱；只有東半部有局部陣雨機率，建議民眾好好把握回暖的空檔。

粉專表示，周末起另一波強冷空氣即將侵襲台灣，強度預計落在強烈大陸冷氣團至寒流等級之間，各地氣溫會瞬間從25度左右直接掉到剩下10度出頭，達寒流的機率很高，不過離「霸王級寒流」仍有段距離。

粉專說明，今天至周五各地大致晴朗穩定，僅東半部偶爾有陣雨，北部、東半部高溫可以來到25度左右，中南部上看27度，感受會有些熱。

粉專指出，周六至下周一強烈冷空氣正式侵台，北部、東半部在周五夜間就會先下雨，周六開始明顯降溫，整天濕冷或陰冷，最低溫下探10度左右，周日白天漸漸轉為乾冷；中南部則是乾冷，低溫也會降到12至14度。粉專表示，要到下周二（10日）白天冷空氣減弱，各地才會逐漸回溫。

