天氣》強冷氣團來了！大台北「紫爆冰雨」連凍3天 下周冷空氣又報到

由於強烈大陸冷氣團南下，明（1月1日）日元旦基隆北海岸及大台北山區有局部大雨，桃園以北、宜蘭地區有短暫雨，花東地區有局部短暫雨，竹苗地區、恆春半島及中南部山區有零星短暫雨，北部氣溫逐漸下降，其他地區晚起氣溫亦下降，北台灣白天高溫約16、17度，中部以北及宜蘭晚上低溫約13、14度。氣象署表示，周五至下周日清晨（2日至4日）強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，下周一至下周三（5日至7日）又有大陸冷氣團報到。

氣象署指出，明天基隆北海岸及大台北山區有雨，並有局部大雨，桃園以北、宜蘭地區有短暫雨，花東地區有局部短暫雨，竹苗地區、恆春半島及中南部山區有零星短暫雨，中南部平地為多雲；溫度方面，北台灣白天高溫約16、17度，中部及花東約21至24度，南部約25至26度，中部以北及宜蘭晚上低溫約13、14度，南部及花東約16至18度。

氣象署說明，周五桃園以北、東北部地區有短暫雨，東部、東南部及恆春半島有局部短暫雨，竹苗地區及中部山區有零星短暫雨，周六、下周日基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，周五至下周日清晨強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，下周日白天起冷氣團稍減弱，各地氣溫回升，苗栗以南日夜溫差大。

下周一、下周二桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，下周三東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，下周一至下周三大陸冷氣團影響，北部、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷，苗栗以南日夜溫差大。

