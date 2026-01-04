天氣》強冷氣團入夜報到！2天乾冷凍刺骨「探7度」 一周天氣3變化

由於輻射冷卻影響，明（5）日各地清晨偏冷、日夜溫差大，西半部及宜蘭低溫11至14度，花東16至17度，其中高雄以北、宜蘭、花蓮的空曠地區、近山區或河谷有10度以下低溫，下半天強烈大陸冷氣團南下。氣象署表示，周三、周四（7日、8日）強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，中部以北、宜花地區天氣寒冷，其他地區早晚亦冷。氣象粉專「台灣颱風論壇」分析，此波冷空氣強度可挑戰寒流，各地夜晚至清晨之間將有7～10度的極端低溫。

氣象署指出，明天迎風面的北部、東半部及恆春半島降機率增加，其中桃園以北、宜花地區有局部短暫雨；溫度方面，各地清晨偏冷、日夜溫差大，西半部及宜蘭低溫11至14度，花東16至17度，其中高雄以北、宜蘭、花蓮的空曠地區、近山區或河谷有10度以下低溫，北部、宜蘭白天高溫約20至22度，中南部約24至26度，花東約23到24度，下半天強烈大陸冷氣團南下，氣溫將進一步下降。

氣象署說明，周二（6日）強烈大陸冷氣團影響，東半部及恆春半島有局部短暫雨，桃園以北、宜花地區有局部短暫雨後轉多雲，中部以北、宜蘭低溫10至13度，南部、花東15至17度，北部、宜花高溫15至22度，中南部及台東21至25度。

周三至下周日（7日至11日）環境轉乾，東半部地區及恆春半島有零星短暫雨；周三、周四強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，中部以北、宜花地區天氣寒冷，其他地區早晚亦冷，中南部白天有陽光時感受溫暖，日夜溫差大，周五、周六（9日、10日）強烈大陸冷氣團稍減弱，白天氣溫回升，夜晚清晨輻射冷卻影響，各地早晚仍寒冷，西半部日夜溫差大，下周日輻射冷卻持續影響，各地早晚仍冷，西半部日夜溫差大。

