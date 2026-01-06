天氣》強烈冷氣團壓境！未來3天全台急凍 空曠地區恐探8度

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

強烈大陸冷氣團南下，氣溫逐漸下降，今日台灣本島最低溫出現在台南市楠西8度，明（7）日強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，連日低溫將維持到周末，須留意日夜溫差大，空曠、近山區、河谷恐有10度以下低溫。氣象粉專「台灣颱風論壇」指出，未來3天是冷氣團最強勢的時刻，中部以北、宜蘭最低將挑戰8至11度，其他地方最低也下探10至13度，是今年冬天以來最大挑戰。

氣象署表示，明天強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地清晨寒冷，西半部及宜蘭低溫普遍在10至13度，花東約14至16度，局部空曠地區地區有10度以下低溫發生；高溫方面，預測北部及宜蘭約13至15度，整日偏冷，中部及花蓮17至19度，南部及台東約19至21度，中南部白天亦偏涼；降雨方面，桃園以以北、東半部地區及恆春半島雲量較多，有零星降雨機會，其他地區為多雲到晴的天氣。

周四（8日）強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，中部以北、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚寒冷，白天亦偏涼；各地大多為多雲到晴，迎風面水氣稍多，桃園以北、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。中部以北及宜蘭低溫降至10~12度，南部、花東及澎湖13~15度，金門、馬祖9~10度。

周五周六（9、10日）白天強烈大陸冷氣團稍減弱，白天氣溫稍回升，輻射冷卻影響，各地早晚仍寒冷，西半部日夜溫差大；水氣偏少，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

下周日（11日）東北季風增強，北部及宜蘭白天氣溫稍下降，各地早晚仍冷。下周一至下周二（12、13日）東北季風減弱，北部及宜蘭白天氣溫稍回升，西半部日夜溫差大；迎風面水氣增加，基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大台北山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

