天氣》後天冷空氣南下「快又強」！大雨轟2地 13度最凍時間曝

明（16）日迎風面水氣增加，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部短暫雨。氣象署表示，下周一（17日）、下周二（18日）基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨較持續，有局部大雨發生的機率，且下周一東北季風增強，冷空氣南下，各地轉涼。粉專「氣象報馬仔」特別提醒，這波冷空氣不僅強，而且南衝速度快，周二至周四，為冷空氣主要影響時段，中部以北地區低溫約13-14度。

明日基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部短暫雨，大台北、花東地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；氣溫方面，西半部高溫約27至30度，東半部則為25至27度，各地低溫普遍為19至22度，早晚感受較涼。

氣象署預報，下周一東北季風增強，冷空氣南下，各地天氣轉涼，下周二、下周三（19日）受冷空氣影響，中部以北及宜花天氣明顯偏涼，其他地區早晚亦涼；下周一、下周二，東半部地區及恆春半島降雨機率高，尤其基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨較持續、明顯，有局部大雨發生的機率，中南部平地大致為多雲，不過山區亦有零星短暫雨，下周三水氣逐漸減少，北部、宜花地區仍有局部短暫雨，台東及恆春半島亦有零星降雨機率。

下周四（20日）、下周五（21日）東北季風影響，北部、東北部及東部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，下周六（22日）東北季風稍減弱，各地氣溫稍回升，早晚天氣仍涼；基隆北海岸、東半部地區及大台北山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

粉專「氣象報馬仔」發文指出，下周一晚起南下的冷空氣不僅強，而且南衝速度快，預計將持續影響至下周四清晨，下周三及下周四夜間清晨最冷，東北季風減弱速度稍慢，故各地本周早晚氣溫都會是偏冷的天氣。下周二至下周四，為冷空氣主要影響時段，中部以北地區低溫約13-14度，本周北部及東北部地區會是濕冷的天氣。

