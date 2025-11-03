天氣》新颱風醞釀中！大台北3地整天溼答答 下周東北風再增強

由於東北季風加上華南雲系移入，明（4）日基隆北海岸、大台北及宜蘭地區持續有雨，並有局部較大雨勢，桃竹苗、花蓮地區及中部山區有局部短暫雨，中部、台東地區、恆春半島及南部山區亦有零星降雨，北部及宜蘭天氣較涼，其他地區早晚亦涼。氣象署表示，中颱海鷗目前位於菲律賓東方海面，預測向西通過菲律賓中部群島，進入南沙島海面後朝越南方向前進，對台灣無直接影響。氣象粉專「台灣颱風論壇」提醒，根據Google AI預測，關島南方的熱帶擾動90Ｗ，最快周四（6日）增強為「鳳凰」颱風，未來幾日要密切注意。

氣象署指出，明天基隆北海岸、大台北及宜蘭地區持續有雨，並有局部較大雨勢，桃竹苗、花蓮地區及中部山區有局部短暫雨，中部、台東地區、恆春半島及南部山區亦有零星降雨，南部平地為多雲；溫度方面，北部、宜花地區天氣較涼，整天氣溫約19至25度，其他地區早晚也涼，中南部及台東低溫21至23度，高溫28至31度，中南部日夜溫差較明顯。

廣告 廣告

氣象署說明，周三（5日）東北季風影響，北部、宜花地區有局部短暫雨，台東地區及恆春半島有零星短暫雨，午後中南部山區亦有零星短暫陣雨，北部及宜蘭天氣較涼，其他地區早晚亦涼；周四東北季風減弱，桃園以北、宜花地區有局部短暫雨，台東地區及恆春半島有零星短暫雨，清晨各地仍稍涼，北部、宜蘭白天氣溫稍回升。

周五至下周日（7日至9日）各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，午後中南部山區亦有零星短暫陣雨；下周一（10日）東北季風增強，北部、宜蘭地區有局部短暫雨，花東地區及恆春半島有零星短暫雨，午後中南部山區亦有零星短暫陣雨，北部及宜蘭氣溫下降。

更多中時新聞網報導

王子捲粿粿婚變 個唱活動紛取消

胡宇威夫妻保鮮法 辣、苦兩味不可少

李玉璽穩戀許允樂朝結婚邁進