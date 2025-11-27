天氣》日夜溫差大 北部下探13度 下周東北季風再增強

明（28）日受東北季風影響加上清晨水氣仍多，清晨西半部仍有零星降雨的機會，降雨僅恆春半島及中南部山區有零星短暫雨；氣溫方面，各地早晚偏涼，中部以北及宜蘭低溫約14至15度。氣象署表示，周六（29日）空曠地區、河谷有輻射冷卻影響，西半部日夜溫差較大，中部以北、宜蘭及金門、馬祖低溫預測13~15度。

明日清晨西半部仍有零星降雨的機會，白天水氣逐漸減少，但整體雲量仍偏多，降雨僅恆春半島及中南部山區有零星短暫雨；氣溫方面，各地早晚偏涼，中部以北及宜蘭低溫約14至15度，南部及花東低溫約18度，雲量增加影響，北部及東半部約22度、23度，中南部約24、25度，天氣仍然偏涼。

廣告 廣告

周六東北季風減弱，白天各地氣溫回升，早晚仍較涼，空曠地區、河谷有輻射冷卻影響，西半部日夜溫差較大；各地大多為多雲到晴，僅恆春半島有零星短暫雨。低溫預測，中部以北、宜蘭及金門、馬祖13~15度，南部及花東17~19度、澎湖20度；高溫預測:宜花24~25度，西半部及台東26~30度，澎湖及金門22~23度，馬祖16度。

下周日（30日）各地大多為多雲到晴，西半部日夜溫差較大，僅基隆北海岸、恆春半島、中部以北山區有零星短暫雨。

下周一（12月1日）東北季風稍增強，下周二（12月2日）到下周四（12月4日）東北季風影響，北部及宜蘭地區天氣稍涼，其他地區早晚亦涼；下周一、下周二基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；下周三（12月3日）、下周四桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

更多中時新聞網報導

林予晞宅妹變搖滾 袁艾菲指名當公關

NBA盃》關鍵時刻灰狼中暑 太陽逆轉險勝

勞工就業災保 聘雇1人就須保