天氣》日夜溫差逾10度！兩波冷空氣將南下 大雨轟3地

明（7）日輻射冷卻影響，早晚仍較涼，各地低溫普遍為13至18度，白天氣溫預計北部、東半部高溫24至26度，中南部25至27度。氣象署表示，下周一（8日）東北季風增強，下周二（9日）東北季風影響，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有局部大雨發生的機率；下周六（13日）東北季風再增強，此波冷空氣較強，北部及東北部天氣明顯轉涼。

明天各地低溫普遍為13至18度，竹苗、中部局部空曠地區及近山區平地氣溫會較低一些，到了白天氣溫會較今天再稍回升一些，預計北部、東半部高溫24至26度，中南部25至27度，苗栗以南日夜溫差大；天氣方面，各地大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、大台北山區及宜花地區有零星短暫雨；澎、金、馬為晴時多雲的天氣，澎湖20度至23度，金門16度至23度，馬祖16度至20度。

氣象署預報，下周一東北季風增強，下周二東北季風影響，此波冷空氣較弱，僅北台灣白天高溫稍降，其他地區早晚亦涼；迎風面水氣增加，桃園以北、東半部地區及恆春半島降雨機率高，其中基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，其他地區天氣影響不大，仍為多雲到晴。

下周三（10日）到下周五（12日）東北季風減弱，各地氣溫回升，水氣亦減少，各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

下周六東北季風再增強，此波冷空氣較強，北部及東北部天氣明顯轉涼，其他地區早晚亦涼；迎風面北部、東半部地區、恆春半島及大台北山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。12/14~12/16東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大台北山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

