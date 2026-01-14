天氣》早晚仍有10度低溫！下波冷氣團影響時間曝 北部轉陰雨

明（15）日輻射冷卻影響，各地早晚仍偏冷，桃園至苗栗局部地區有10度左右或以下低溫發生，白天北部及東半部高溫23至25度，日夜溫差大。氣象署預報，下周二（20日）強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團南下，中部以北及宜蘭天氣逐漸轉冷，並一路持續到下周五（23日）。

受輻射冷卻影響，明天西半部及宜蘭低溫普遍在12至15度，花東地區低溫約16至17度，桃園至苗栗局部地區有10度左右或以下低溫發生，此外，高山夜間及清晨氣溫偏低，路面易結冰；白天北部及東半部高溫23至25度，中南部高溫27至28度，各地日夜溫差大；天氣方面，環境偏乾，各地大多為多雲到晴，僅台東地區及恆春半島有零星短暫雨。

氣象署預報，周五（16日）到下周日（18日）各地早晚仍涼，中南部日夜溫差大；基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周一（19日）東北季風增強，下周二強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團南下，中部以北及宜蘭天氣逐漸轉冷，其他地區早晚亦冷，下周三（21日）大陸冷氣團或大陸冷氣團影響，北部及宜蘭天氣偏冷，各地早晚亦冷；基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區有雨，桃園以北地區有局部短暫雨，花東地區及恆春半島有零星短暫雨，新竹以南地區為多雲到晴。

下周四、下周五（22日、23日）強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷；北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中南部地區為多雲。

