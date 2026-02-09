天氣》早晚偏冷！年前兩波東北風變天轉涼 除夕天氣曝

明（10）日迎風面宜花地區、北部山區及恆春半島有零星降雨，各地氣溫持續回升，早晚偏冷，低溫約12至16度，西半部近山區平地及河谷有接近10度的低溫，夜間高山路面易結冰，白天高溫約22至26度，感受溫暖舒適，中南部日夜溫差大。氣象署表示，下周一除夕（16日）另一波鋒面通過及東北季風增強影響，桃園以北、宜花地區有局部短暫雨，北部及宜蘭氣溫稍下降，其他地區早晚偏涼。

氣象署指出，明天各地大多為多雲到晴，迎風面宜花地區、北部山區及恆春半島有零星降雨；溫度方面，各地氣溫持續回升，早晚偏冷，低溫約12至16度，西半部近山區平地及河谷有接近10度的低溫，白天高溫約22至26度，感受溫暖舒適，中南部日夜溫差大。

氣象署說明，周三至周四清晨（11日、12日）鋒面通過及東北季風增強影響，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，大台北地區及北部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，北部及宜蘭白天氣溫稍下降，其他地區早晚偏涼，周四白天起東北季風減弱，東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，各地氣溫回升，早晚偏涼。

周五至下周日小年夜（13日至15日）環境轉乾，各地大多為晴到多雲，僅台東及恆春半島有零星降雨，下周日花蓮地區亦有零星降雨；下周一除夕另一波鋒面通過及東北季風增強影響，桃園以北、宜花地區有局部短暫雨，台東地區及北部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，北部及宜蘭氣溫稍下降，其他地區早晚偏涼。

