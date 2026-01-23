天氣》明仍有10度低溫！下周恐冷氣團再逼近 2地濕又凍

明（24）日清晨輻射冷卻影響，竹苗、南投及金門局部地區有10度左右或以下低溫發生的機會，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部較大雨勢發生的機率。氣象署預報，下周二（27日）鋒面通過及東北季風增強或大陸冷氣團南下，下周三（28日）北部及宜蘭天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；華南雲系東移，降雨增多。

明日各地偏冷，預計西半部及宜蘭低溫約11至15度，花東16到17度，其中竹苗、南投及金門局部地區有10度左右或以下低溫發生的機會；而白天溫度將比今天更回升，桃園以北及東半部雲量較多，高溫約18至21度，新竹以南高溫約23至26度。

天氣方面，環境轉為偏東風，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，大台北地區及西半部山區也有零星短暫雨，至於桃園以南平地則是多雲到晴的天氣。

氣象署預報，下周日（25日）基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，大台北地區也有零星短暫雨，桃園以南地區為多雲到晴；下周一（26日）轉偏東南風，水氣更加減少，各地大多為多雲到晴，只有在東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

下周二鋒面通過及東北季風增強或大陸冷氣團南下，北部及宜蘭氣溫下降，下周三東北季風或大陸冷氣團影響，北部及宜蘭天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；華南雲系東移，降雨增多，北部及宜蘭地區有局部短暫雨，中部及花東地區有零星短暫雨，南部地區為多雲到晴。

