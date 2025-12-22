天氣》明冷氣團襲 耶誕節下探10度濕冷3天

今天清晨輻射冷卻作用較強，最低溫在新竹11.8度，白天氣溫回升，各地大致多雲到晴。氣象專家吳德榮表示，明（24日）平安夜冷空氣南下，氣溫逐漸下降；周四（25日）耶誕節至周六（27日）冷空氣籠罩，北台灣濕冷，低溫下探10度，台北測站降至14度左右，有機會迎接入冬第2波大陸冷氣團。

吳德榮在氣象推廣基金會專欄撰文指出，今晨因晴朗，輻射冷卻較強，各地氣溫偏低，最冷在新竹關西11.8度，其他平地約14至16度；今天至明上午東北季風減弱，各地晴朗穩定、明顯回暖，北部16至28度、中部14至30度、南部15至30度、東部15至29度。

最新模式模擬顯示，明下午冷空氣逐漸南下，北台灣變天、氣溫漸降；周四至周六冷空氣籠罩，北部及東半部有局部降雨，北台灣濕冷，中南部平地多雲時晴，白天舒適、早晚冷，山區偶有零星降雨機率。

吳德榮表示，由於模式略調強，平地最低溫約可降至10度，台北觀測站觸及14.4度，有入冬第2波大陸冷氣團的機率；周四至周六零度線的高度大約降至3000公尺左右，合歡山、雪山、南湖等高山若水氣配合，皆有零星飄雪機率。

最新模式模擬顯示，周日（28日）逐漸轉乾，北部雨後轉多雲，東半部仍有局部短暫雨機率，氣溫略升；下周一（29日）各地晴朗、氣溫回升，東半部偶有零星降雨機率。

