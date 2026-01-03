天氣》明日夜溫差大「仍探10度以下」！下周二氣溫狂降

明（4）日清晨輻射冷卻影響，各地依然偏冷，留意西半部及東北部日夜溫差大；氣溫方面，預測低溫中部以北及東北部10至12度，局部空曠地區及近山區平地在新北、桃、竹、苗、南投、雲林、宜蘭、金門有10度以下低溫發生的機率。下周一、下周二（5日、6日）另一強烈大陸冷氣團南下，氣溫逐漸下降。

明天強烈大陸冷氣團雖然減弱，但清晨輻射冷卻影響，各地依然偏冷，白天氣溫回升，應留意西半部及東北部日夜溫差大；氣溫方面，預測低溫中部以北及東北部10至12度，南部及花東14至16度，其中局部空曠地區及近山區平地在新北、桃、竹、苗、南投、雲林、宜蘭、金門有10度以下低溫發生的機率；預測高溫中部以北及東半部21至23度，南部約24度；天氣方面，由於環境偏乾，各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。

氣象署預報，下周一、下周二（5日、6日）另一強烈大陸冷氣團南下，氣溫逐漸下降，桃園以北、東北部及東部地區有局部短暫雨，東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；下周一竹、苗地區亦有零星短暫雨。

下周三、下周四（7日、8日）強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，中部以北、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚亦冷，中南部日夜溫差大；各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。低溫預測中部以北、宜蘭及金、馬9~11度，南部、花東及澎湖13~15度。

