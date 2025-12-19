天氣》明晚東北季風再增強！未來1周降雨機率高 耶誕節冷高壓轉強

明（20）日南方雲系持續影響，水氣偏多，各地大多為多雲時陰，偶有短暫陣雨，雖然雨勢不大，不過降雨機率仍高，而整體雨勢在下半天逐漸趨緩，隨著水氣減少，各地大多轉為多雲的天氣，不過晚起東北季風逐漸增強，北台灣降雨機率再提高，未來兩周主要受東北季風影響，第1周台灣附近水氣多，第1周期末至第2週北方冷高壓增強。

明天各地大多為多雲時陰，偶有短暫陣雨，雖然雨勢不大，不過降雨機率仍高，而整體雨勢在下半天逐漸趨緩，隨著水氣減少，各地大多轉為多雲的天氣，不過晚起東北季風逐漸增強，北台灣降雨機率再提高，請留意天氣的變化；氣溫方面，各地高溫普遍為23至25度，低溫為17至19度。

氣象署預報，下周日（21日）東北季風增強，北台灣天氣轉涼，其他地區早晚亦涼，中南部日夜溫差大；迎風面降雨增加，基隆北海岸、大台北及宜蘭地區降雨較持續、明顯，且有較大雨勢發生的機率，而桃園、花東地區及恆春半島也有局部短暫雨，其他地區則為多雲到晴。

下周一（22日）東北季風影響，北台灣天氣較涼，其他地區早晚亦涼，中南部日夜溫差大；水氣稍減少，迎風面降雨區域減小，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，大台北地區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周二（23日）東北季風稍減弱，北台灣氣溫稍回升，各地早晚天氣仍較涼，新竹以南日夜溫差大；環境轉為偏東風，東半部地區有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北山區及恆春半島亦有零星短暫雨，而其他地區為多雲到晴。

下周三（24日）東北季風再增強，北台灣天氣轉涼，下周四（25日）東北季風影響，中部以北及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；水氣再增多，北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲。

另氣象署指出，未來兩周主要受東北季風影響，第1周台灣附近水氣多，第1周期末至第2周北方冷高壓增強。東北季風增強期間，迎風面的北部及東半部較涼且有局部短暫雨，其他地區早晚偏涼。

