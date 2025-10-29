天氣》明晚變天「東北季風再襲」 2地區連5天濕又涼

明（30）日東北季風減弱，僅基隆北海岸、大台北山區及宜花地區有零星小雨，入夜後東北季風再度增強，北部、東半部地區及恆春半島降雨機率增加。氣象署指出，周五（31日）到下周一（11月3日）持續受到東北季風影響，北部及宜蘭地區有局部短暫雨。

氣象署預報，明天東北季風減弱，各地大多為多雲到晴的天氣，僅基隆北海岸、大台北山區及宜花地區有零星小雨，午後高屏地區及其他山區有零星短暫陣雨，入夜後東北季風再度增強，北部、東半部地區及恆春半島降雨機率增加，溫度方面，迎風面氣溫回升，北部白天高溫回升至28至30度，東半部高溫約27至29度，中南部可達31、32度，各地早晚仍稍涼，低溫約21至24度。

周五東北季風影響，北部及宜蘭天氣轉涼，其他地區早晚稍涼，北部及宜蘭地區有局部短暫雨，花東地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

周六（11月1日）到下周一東北季風影響，北部及宜蘭天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、宜花及大台北地區有局部短暫雨，台東地區、北部山區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及中部山區有零星短暫陣雨。

下周二（11月4日）東北季風減弱，北部及宜蘭氣溫回升；基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大台北山區有零星短暫雨，其他地區為多雲，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

