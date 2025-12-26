天氣》明晨仍可能有10度低溫！下波冷高壓來襲時間曝「又長又凍」

明（27）日大陸冷氣團逐漸減弱，清晨溫度仍偏低，各地低溫約12至16度，局部地區會再低1至2度，迎風面的桃園以北、東半部地區及恆春半島仍有局部短暫雨。氣象署表示，若溫度及水氣配合，中部以北、宜蘭、花蓮3000公尺以上高山有零星降雪、下冰霰或結冰的機率。1/3起到1/9，另一波北方冷高壓有南下的趨勢，各地氣溫明顯下降，冷空氣影響時間長。

明天各地低溫約12至16度，局部地區會再低1至2度，白天高溫稍回升，北部及宜花18至20度，中南部及台東約22至26度，要留意中南部日夜溫差大；降雨方面，水氣逐漸減少，但在迎風面的桃園以北、東半部地區及恆春半島仍有局部短暫雨，新竹以南山區有零星短暫雨，清晨中部以北地區也有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

此外，若溫度及水氣配合，中部以北、宜蘭、花蓮3000公尺以上高山有零星降雪、下冰霰或結冰的機率，前往高山請留意路面濕滑及結冰現象。

氣象署預報，下周日、下周一（28、29日）北部及宜蘭氣溫回升，各地早晚天氣仍較涼，新竹以南日夜溫差大；水氣減少，基隆北海岸、宜蘭、花蓮地區及大台北山區有局部短暫雨，台東地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區多雲，２８日宜蘭地區有局部較大雨勢發生的機率。

下周二（30日）到下周五（1月2日）東北季風稍增強及影響，北部及宜蘭白天高溫稍下降，各地早晚稍涼；迎風面水氣稍增，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

此外，氣象署預測未來兩周天氣，第1周期初各地氣溫回升，中南部日夜溫差仍大，期末至第2周另一波北方冷高壓有南下的趨勢，各地氣溫明顯下降，冷空氣影響時間長。

